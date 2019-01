Un hombre aprovecha un permiso penitenciario para secuestrar a su ex mujer y sus 4 hijas en Sagunto

Dos agentes de la Policía local de Ibiza. Foto: Europa Press

Un hombre de 43 años ha mantenido secuestradas en un piso de Puerto de Sagunto entre ocho y diez días a su ex mujer y a sus cuatro hijas. El hombre, que no volvió a prisión tras un permiso penitenciario, logró burlar también la orden de alejamiento que tenía sobre su ex pareja para llevar a cabo su plan.