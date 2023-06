Es el rostro de la impotencia. Un conocido youtuber madrileño vivió el otro día en vivo y en directo una experiencia de esas que nadie quiere sufrir en sus carnes. Aprovechaba un atasco para transmitir en Twitch lo que ocurría en la carretera a causa de una colisión cuando, de repente, un camión de grandes dimensiones se arrastró por el lateral de su Tesla Model 3 dejándolo para el arrastre y convirtiéndolo a él en el protagonista del asfalt0.

Sezar Blue, que es como se llama este accidentado influencer se encontraba bien acomodado en el interior de su vehículo, pero en un segundo pasó de la tranquilidad a querer, literalmente, llorar. Y es que cuando vean el estado en el que quedó el lateral del coche tras el embiste del camión no van a dar crédito. El vídeo no miente. No es un simple roce o rayadura: es toda la chapa torturada y retorcida y un retrovisor del que apenas se adivina su forma original.

Miles de seguidores de Sezar Blue lo vieron en directo, especialmente la desesperación de su inesperado protagonista que ha convertido el vídeo en viral. «¡No me lo puedo creer!», exclama una y otra vez mientras se echa las manos a la cabeza viendo cómo el camión se arrastra por el lateral de su coche. La conductora del gigantesco vehículo, obviamente, no puede ni verle ni oírle por lo que cuando se percata de lo ocurrido ya es tarde. Tras lamentarse y mostrar sus incontenibles ganas de llorar, desconectó el directo y salió del coche para aclarar lo ocurrido con la camionera.

Horas más tarde, Sezar Blue discutiría acaloradamente con ella en Instagran, empeñada en negar los hechos e intentar culpar al youtuber del accidente pese a que el vídeo demostraba todo lo contrario.

Sea quien sea quien tuviera razón, una desconsolada frase la víctima resume perfectamente al principal consecuencia del accidente: «¡Joder, otra vez sin coche!»