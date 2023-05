El serio aviso de la OCU a todos los jubilados que tienen ahorros en el banco

Llegar a la edad de jubilación tras años trabajando, nos permite cobrar una pensión que dependiendo de cada caso puede tener una cuantía suficiente para poder vivir sin que nuestra calidad de vida se resienta, mientras por otro lado, son muchos los casos de personas que cuando se jubilan apenas llegan a final de mes. Una situación realmente problemática y que ha sido analizada por la OCU que de hecho, ha lanzado un aviso a todos los jubilados que tienen ahorros en el banco.

El aviso de la OCU a los jubilados con ahorros en el banco

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha llevado a cabo una encuesta a más de 1.500 personas de entre 25 y 80 años con el fin de conocer las expectativas de aquellos que todavía no se han jubilado y también, recopilar consejos de parte de aquellos que llevan años cobrando una pensión.

En la encuesta de la OCU, un 35 % de los encuestados creen que cuando se jubilen no podrán llegar a fin de mes con lo que les quede de pensión, mientras que un 42 % sí cree que tendrá suficiente, y otro 7 % considera que será «más que suficiente».

Todos los encuestados saben que una vez lleguen a la edad de jubilación, verán como sus ingresos se verán reducidos en comparación a cuando trabajaban. De estos, el 12% está convencido de que la pensión será la mitad de su sueldo, pero son todavía pocas las personas que han pensado en buscar una solución para anticipar esa situación.

El problema para no prepararse financieramente para la jubilación, tiene que ver en que la mayoría de los encuestados priorizan (no por gusto y sí por obligación o por necesidad), los gastos inmediatos o apenas tienen actualmente ganancias que les permitan ahorrar. También hay quien responde que no ahorran ahora que trabajan por puro desconocimiento de cómo funcionan las pensiones públicas.

En el informe que ha publicado la OCU, se señala una diferencia de 400 euros entre los ingresos del último sueldo y lo que se ingresa de pensión. Por ello, el 10% intenta obtener otros ingresos, ya sea a través de alquiler de propiedades o también, en otras inversiones, mientras que el 90% no tiene más remedio que acabar viviendo su jubilación con el único sustento de su pensión.

Ahorro para garantizar una buena jubilación

Por este motivo el consejo de la OCU es que las familias ahorren «en la medida de lo posible», aunque eso sí, sin dejar el dinero «durmiendo» en un depósito o «jugándoselo todo en una sola carta». Es decir, la OCU aconseja no centrarnos solo en un plan de pensiones privado, sino que será bueno tener en valor otras opciones ya que tal y como acaba en su informe, aunque el «actual sistema de pensiones sea relativamente generoso, puede no serlo tanto con el paso de los años».