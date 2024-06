Sebastian Yatra habla sobre su relación abierta con Aitana: «Yo también…»

Sebastián Yatra y Aitana Ocaña han mantenido a sus seguidores en vilo con los altibajos de su relación. Si bien la ruptura entre ambos artistas fue inesperada, su reconciliación lo fue aún más. Sin embargo, los rumores sobre la naturaleza de su noviazgo han surgido nuevamente, sugiriendo que podría tratarse de una relación abierta. El colombiano ha reaccionado a todo esto y sus palabras han desatado todavía más dudas.

La historia de amor de Sebastián Yatra y Aitana siempre ha sido objeto de atención mediática. Los cantantes comenzaron un romance que inesperadamente se rompió en otoño de 2023. En las últimas semanas, se ha visto a Aitana refugiándose en el piso del colombiano en Madrid y ambos han lanzado recientemente nuevos discos, lo que podría haber facilitado su acercamiento.

Aunque Yatra ha afirmado que están «felices y contentos», sigue siendo un misterio el tipo de relación que mantienen. Los rumores sobre una posible relación abierta surgieron después de que Aitana fuera vista con Aron Piper en una boda en Marbella. La evidente complicidad entre Aitana y Piper llevó a las redes sociales a especular sobre la naturaleza de la relación entre Aitana y Yatra.

El autor de ‘Tacones rojos’ ha declarado «yo también» cuando un reportero le ha recordado que Aitana le quiere mucho. Después ha escuchado una pregunta relacionada con su presunta relación abierta y ha desviado la atención para seguir manteniendo el misterio.

Así comenzó todo

Los rumores sobre los pactos que hay entre Aitana y Sebastián nacieron hace tiempo. En una entrevista en el podcast de Vicky Martín Berrocal, el cantante colombiano habló sobre su capacidad para ser fiel en una relación a largo plazo. Yatra admitió que, aunque siempre había sido fiel, le resultaba difícil mantener una relación más de un año sin sentir la tentación de ser infiel. Estas declaraciones avivaron las especulaciones sobre si Yatra y Aitana podrían estar explorando una relación abierta.

Durante su reciente estancia en España, Yatra fue abordado por las cámaras de Europa Press en el aeropuerto de Madrid. Al preguntarle sobre su relación con Aitana Ocaña y los rumores de una relación abierta, Yatra mantuvo una postura reservada pero afectuosa. «Voy a México y también a Perú», comentó, explicando que Aitana también viajaría a México, aunque no se encontrarían porque tenían compromisos en ciudades diferentes. «Ella tiene un festival en otra parte», añadió.

¿Qué siente Aitana por Sebastián?

Antes de interpretar la canción ‘Akureyri’ en un concierto, Aitana dedicó unas emotivas palabras a Yatra, describiéndolo como una persona muy especial para ella. «Me pone muy nerviosa cantarla porque sabéis que es demasiado especial. Es una de las canciones más especiales que he escrito nunca jamás, con una persona que quiero con todo el corazón. Me hace muy muy feliz poder cantarla con todos vosotros, mis Akureirys», expresó.

Al recordarle estas palabras, Yatra respondió con afecto: «Yo también la quiero mucho». Esta declaración, aunque no aclara directamente la naturaleza de su relación, refuerza el cariño y respeto mutuo que ambos comparten.

No podemos olvidar que ‘Akureyri’ es un tema que compusieron los artistas mientras estaban separados y cuando hicieron público el tema se dieron una segunda oportunidad.

Un noviazgo cargado de misterio

La relación entre Sebastián Yatra y Aitana sigue siendo un tema de gran interés. Su reconciliación, los rumores de una posible relación abierta y sus declaraciones públicas han mantenido a sus seguidores atentos a cada desarrollo. Mientras tanto, ambos artistas continúan con sus carreras y compromisos, mostrando que, independientemente de la naturaleza de su relación, siguen siendo profesionales dedicados y personas que se apoyan mutuamente.

El tiempo dirá si Yatra y Aitana decidirán compartir más detalles sobre su relación con el público. Por ahora, sus seguidores tendrán que conformarse con las pistas y declaraciones ocasionales que dejan entrever el afecto que se tienen.

Aitana se niega a entrar en detalles e insiste en que nunca ha hablado de su vida privada. Defiende que es una cantante que en ningún momento ha expuesto su privacidad y esa es la razón por la que exige respeto. Debemos tener en cuenta que lleva relativamente poco siendo famosa. Se hizo popular en 2017 a raíz de su participación en ‘Operación Triunfo’ y antes era anónima. Por eso hay que valorar el esfuerzo que hace siempre que se cruza con un grupo de reporteros. No suele contestar a nada, aunque en ningún momento pierde su habitual sonrisa.

Sebastián Yatra también es muy reservado, aunque él sí se ha permitido ciertas licencias. Tanto es así que le explicó a Vicky Martín Berrocal cuáles eran sus prioridades a la hora de encontrar pareja y compartir su vida con alguien. Sus palabras dejaron la puerta abierta a la especulación y ahora todo el mundo cree que tiene una relación abierta con Aitana, por eso ambos se han dejado ver con terceras personas después de salir a la luz su reconciliación definitiva