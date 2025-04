Salió de ‘Gran Hermano’ y se convirtió en uno de los actores más famosos en España: así es su vida ahora

El nombre del protagonista de nuestra noticia de hoy dejará sin palabras a más de uno. Cuando en 2019 Diego García-Arroba, más conocido por su apodo artístico El Cejas, entró en la casa de Gran Hermano VIP, muchos lo veían como una figura mediática pasajera. Había ganado popularidad previamente con su peculiar estilo en vídeos virales y una aparición destacada en Got Talent, pero nadie podía imaginar que aquel joven con acento mallorquín terminaría reinventándose como actor e influencer.

Su paso por el reality no fue silencioso: compartió momentos de alta tensión, alianzas estratégicas y bromas inolvidables con otros concursantes de peso como Hugo Castejón, Alba Carrillo y la inolvidable Mila Ximénez. Su presencia no pasó desapercibida y, aunque no llegó a la final, se convirtió en uno de los concursantes más recordados de aquella edición, que coronó a Adara Molinero como ganadora.

Aquella exposición fue decisiva para su futuro. Más allá del formato televisivo, supuso una carta de presentación para un público masivo y, lo que es más importante, para profesionales del sector audiovisual que encontraron en él una chispa única. Entre ellos, un nombre fundamental: Santiago Segura.

Tras la experiencia televisiva, Diego abandonó temporalmente los platós de Telecinco y se mantuvo un tiempo alejado del foco público. Sin embargo, esa calma anticipó un cambio radical. En 2020, el director y actor Santiago Segura lo incorporó al reparto de Padre no hay más que uno 2: La llegada de la suegra, una comedia familiar que arrasó en taquilla. Este papel marcó el inicio de su carrera cinematográfica, con un personaje hecho a medida que explotaba su lado más espontáneo y cómico.

Desde entonces, su vinculación con la saga dirigida por Segura ha sido constante. Participó en nuevas entregas, incluyendo Padre no hay más que uno 4: Campanas de boda, estrenada en verano de 2024, donde su rol cobró aún más relevancia. En estas producciones compartió escenas con pesos pesados del panorama actoral español como Loles León, Toni Acosta o Neus Asensi, lo que lo colocó en una liga profesional muy distinta a la que se le presuponía años atrás. Su frescura frente a la cámara y su capacidad para conectar con públicos diversos han hecho que muchos lo identifiquen ya como una figura recurrente en la comedia familiar española.

La vida de ‘El Cejas’ lejos de ‘GH VIP’

El Cejas no ha querido limitarse a un solo ámbito artístico. Paralelamente a su trabajo en cine, ha seguido cultivando otras facetas con la misma energía con la que conquistó internet. En el ámbito musical, ha desarrollado una identidad como artista bajo el nombre de Rookid, un alter ego con el que ha explorado géneros como el rap, el trap y el reguetón. Sus canciones, que mezcla con elementos de humor y crítica social, han ganado notoriedad en plataformas digitales y lo han posicionado como un creador potente, capaz de desenvolverse en diferentes registros.

Además, se ha adentrado en el mundo del DJing, participando en eventos y sesiones en directo, muchas de ellas promocionadas a través de sus redes sociales. Su cuenta de Instagram, donde acumula una comunidad de seguidores fieles, se ha convertido en un escaparate donde comparte sus proyectos, experiencias y momentos personales. Lejos de ser un simple influencer, Diego ha sabido aprovechar este canal para construir una marca personal sólida, basada en la autenticidad y en una conexión directa con su audiencia. En su perfil se define como actor, humorista, cantante, compositor y DJ, una declaración que resume bien la diversidad de intereses que cultiva.

Un influencer que ha ganado peso

Otra vertiente en la que ha incursionado con éxito es la publicidad, un terreno cada vez más atractivo para figuras emergentes con gran presencia digital. Diego ha protagonizado campañas para marcas reconocidas como McDonald’s y Old Spice y ha compartido con sus seguidores el proceso de grabación de algunos de estos anuncios. Su estilo cercano y desenfadado ha resultado especialmente efectivo para conectar con audiencias jóvenes, lo que lo convierte en un perfil muy solicitado por las marcas.

En uno de sus vídeos explicaba entre risas cómo se graba un anuncio, ofreciendo una visión del trabajo técnico que hay detrás de lo que el espectador ve en pantalla. Este tipo de contenidos refuerzan su imagen como alguien accesible, con los pies en la tierra, pese a su creciente notoriedad.

Más allá del resultado comercial, su incursión en la publicidad muestra una evolución clara: ha dejado de ser simplemente «el chico gracioso de internet» para convertirse en un profesional multidisciplinar que entiende cómo moverse en distintos entornos creativos.

A sus 23 años, Diego García-Arroba ha recorrido un camino poco convencional, pero tremendamente revelador sobre los nuevos modelos de éxito en la era digital. Su historia rompe con los estereotipos sobre las figuras que emergen de los realities y demuestra que con ingenio, constancia y capacidad de adaptación, es posible trascender los límites del formato.

Hoy, su nombre aparece en créditos cinematográficos, listas de reproducción musicales, colaboraciones publicitarias y eventos en directo. La etiqueta de Gran hermano le queda corta: es, ante todo, un creador en constante movimiento, que ha sabido reinventarse a cada paso. ¿Qué será lo próximo?