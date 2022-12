Sale a la luz la razón por la que Anabel Pantoja y Omar Sánchez no firman su divorcio

Anabel Pantoja y Omar Sánchez tuvieron un fugaz matrimonio, está durando más su divorcio que su paso por el altar. La pareja se casó después de tener que posponer su boda con motivo del coronavirus. El tiempo era oro y parecía que después de todos los baches en el camino, Anabel por fin había encontrado el amor. Pero nada más lejos de la realidad, el matrimonio se rompió por completo y aunque oficialmente siguen casados hay un motivo de peso que impide que no firmen el divorcio.

Anabel Pantoja y Omar Sánchez: este es el motivo por el que no firman su divorcio

El divorcio entre Anabel Pantoja y Omar Sánchez es una realidad que llega después de unas pocas semanas de matrimonio. Ambos hablaron sobre su relación y decidieron seguir cada uno un camino diferente, de mutuo acuerdo y sin hijos, extraña a sus seguidores que no hayan puesto ya fin a su relación.

Omar ha iniciado una relación con Marina Ruiz luce su amor en la portada de las revistas y reconoce que ha olvidado a Anabel. La sobrina de Isabel Pantoja también tiene nuevo novio Yulén Pereira, el tirador reconoce que está muy enamorado y su madre por fin parece que acepta a su pareja. Un elemento que hace pensar que será una relación duradera.

Omar y Anabel han consolidado nuevas relaciones que parece que van viento en popa, por lo que no se entiende que no se hayan divorciado. El motivo parece no ser otro que uno muy común entre los mortales, la falta de tiempo. Se deben desplazar a las Canarias para firmar el divorcio y al parecer, pese a ser un trámite rápido, les ha faltado tiempo.

Anabel ha tenido que decir adiós a su padre y dedicarse un poco a si misma. Mientras que Omar ha consolidado su relación y disfruta en Madrid del éxito que ha conseguido de plató en plató. La pareja que protagonizó la boda del año es ahora la protagonista del divorcio más largo del momento.

Esta contundente razón está haciendo que sigan casados, pese a no tener ya nada en común y haberse separado de mutuo acuerdo. Anabel y Omar han iniciado una serie de compromisos que los separan aún más y evitan que se puedan desvincular ya del todo. A día de hoy siguen siendo marido y mujer a efectos legales.