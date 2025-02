Sale a la luz el motivo real por el que Violeta Mangriñán ha vendido su casa de Valencia

La noticia de hoy dejará a más de uno sin palabras. Violeta Mangriñán, una de las influencers más prestigiosas del momento, ha tomado una decisión que no ha pasado desapercibida para sus seguidores: la venta definitiva de su casa en Valencia. Esta propiedad, conocida como Villa Favioleta, había sido un sueño hecho realidad para la creadora de contenido, pero las circunstancias la llevaron a reconsiderar su futuro y a optar por desvincularse de ella. Durante mucho tiempo, esta residencia había representado estabilidad y una vida soñada junto a su novio y sus hijas, pero con el paso de los meses sus prioridades han cambiado.

La ex participante de Mujeres, Hombres y Viceversa compartió la noticia a través de sus stories de Instagram, donde explicó que la casa, que había estado en alquiler durante los últimos meses, ya tiene un nuevo propietario. «Hasta siempre, Villa Favioleta. Siempre recordaré esta casa con mucho amor. El fin de semana pasado festejamos el cumple de Gia y la venta de la casa. Oficialmente nos despedimos para siempre», anunció con nostalgia. Pero, ¿qué hay detrás de todo esto? Según cuenta, necesita pasar una temporada en Madrid para continuar con sus inversiones.

Cuando Violeta adquirió la vivienda hace tres años, su plan era establecerse en Valencia junto a su pareja, Fabio Colloricchio y formar allí su hogar familiar. La propiedad había sido cuidadosamente diseñada y decorada según sus gustos y necesidades, con amplios espacios, un bonito jardín y piscina. Sin embargo, tan solo un año después, la modelo ha tomado la decisión de mudarse a Madrid para centrarse en su carrera profesional y en nuevos proyectos. Con el paso del tiempo, la casa quedó en un limbo, lo que llevó a Violeta a considerar opciones como el alquiler y finalmente la venta. Piensa que es lo mejor, pues no quiere compilarse con inquilinos ni otro tipo de cuestiones.

Violeta Mangriñán se ha mudado a Madrid

La empresaria ha confesado que, a pesar de la ilusión con la que construyó y decoró su casa valenciana, sus prioridades han cambiado. Madrid se ha convertido en el epicentro de su vida y de sus negocios, entre ellos Maison Matcha, su marca de cafeterías especializadas en matcha. La necesidad de estar cerca de sus compromisos y la comodidad de tener todo a su alcance han sido determinantes en su decisión. Además, el hecho de tener que gestionar una propiedad en otra ciudad suponía un esfuerzo logístico y económico que ya no estaba dispuesta a asumir.

Para muchos, la venta de una casa suele ser una decisión complicada, pero en el caso de Violeta, ha sido una jugada estratégica en términos financieros. La creadora de contenido ha sido transparente al hablar de las razones económicas detrás de su decisión y no ha dudado en responder a aquellos que han cuestionado su situación privilegiada.

«Invertí dinero en una casa, mi vida y mis prioridades cambiaron, la alquilé y gané dinero. Ahora la he vendido y he ganado más dinero y además me he quitado la hipoteca», respondió tajante a una seguidora que la acusaba de tomar decisiones sin preocupaciones económicas. Su claridad y determinación al respecto han sido aplaudidas por muchos de sus seguidores, quienes la ven como un ejemplo de cómo gestionar inversiones.

Nagore Robles, la nueva vecina de Violeta

Desde un punto de vista financiero, deshacerse de Villa Favioleta ha sido una gran oportunidad para Violeta. No solo ha recuperado la inversión realizada en su momento, también ha obtenido beneficios y ha liberado recursos que ahora podrá emplear en su nuevo hogar en Madrid. De esta manera, la colaboradora ha demostrado una vez más que su éxito en redes sociales también se traduce en inteligencia a la hora de manejar su patrimonio.

Violeta vive en una casa en construcción en una exclusiva urbanización de Madrid, donde tendrá como vecina a la presentadora y colaboradora de televisión Nagore Robles. Mientras espera la finalización de su nuevo hogar, Violeta reside en un piso de alquiler en las afueras de la capital, por el que paga 3.650 euros mensuales, una cantidad que la motivó a buscar una vivienda en propiedad para optimizar sus gastos.

Una empresaria con mucho éxito

Violeta Mangriñán ha demostrado una gran capacidad para reinventarse. Empezó trabajando en televisión y ha terminado creando una empresa que, según cuenta ella misma, aspira a ser un imperio. Su evolución desde la pequeña pantalla hasta el mundo digital le ha permitido consolidarse como una empresaria de éxito y una de las creadoras de contenido más influyentes del país. Su presencia en redes sociales sigue en ascenso y su marca personal se expande a través de nuevas colaboraciones y proyectos emprendedores.

La venta de Villa Favioleta marca el cierre de un capítulo en la vida de la influencer, pero también abre nuevas puertas a futuras inversiones y oportunidades en Madrid. Aunque dejar atrás su casa de Valencia haya sido una decisión emocionalmente compleja, cuenta con el apoyo de su novio, padre de sus dos hijas. La familia empezará de cero en la capital y los proyectos que hay encima de la mesa son importantes.