Nace la segunda hija de Violeta Mangriñán y Fabio Colloricchio

«Gia is coming. Ahora sí. Rezad por nosotras». Con estas palabras, Violeta Mangriñán avisaba este jueves a sus 2,3 millones de seguidores de Instagram que estaba de parto. Con un rostro visiblemente feliz y nervioso, la influencer posaba junto a Fabio, su pareja, desde el hospital, donde explicaba que las contracciones comenzaron a ser insoportables de madrugada y que decidieron acudir a los profesionales, quienes consideraron que era mejor que se quedara ingresada hasta el nacimiento del bebé.

Y dicho y hecho, así ha sido. Horas después, Violeta ha publicado una fotografía donde ha presentado al nuevo miembro de la familia a su gran elenco de fans: «Gia Colloricchio Mangriñan🩷01/02/2024», ha escrito.

Así, Gia se ha convertido en la segunda hija en común de la pareja que se conoció en Supervivientes 2019. Fue tan solo tres años después del reality cuando dieron la bienvenida a su primogénita, Gala, quien se acaba de convertir en hermana mayor con la llegada de la nueva integrante del clan. La propia creadora de contenido ha asegurado que, por ahora, no entra en sus planes quedarse embarazada por tercera vez, por lo que, a juzgar por sus propias palabras, la familia se quedaría en cuatro. Cinco si contamos a Canela, su mascota.

Un difícil segundo embarazo

«Siento que no estoy viviendo este embarazo con el mismo entusiasmo y prestándole toda la atención que merece a Gia. Últimamente todas las noches me paro a pensarlo y me pongo triste. Pero os juro que me siento horrible», reconocía hace tan solo unos meses la ex tronista en sus redes sociales.

A estas palabras se han sumado una larga lista de complicaciones a las que Violeta ha tenido que enfrentarse a lo largo de estos últimos nueve meses de gestación, entre las que destacan varios sustos como el accidente de tráfico que vivió mientras viajaba en un coche de la empresa Cabify por la capital madrileña. Por otro lado, también alarmó a sus seguidores el diagnóstico que le obligó a permanecer en el hospital durante varios días tras contraer Gripe A.

Por último, en la recta final de embarazo, Mangriñán comunicó que durante la última revisión en monitores, habían detectado un quiste en el ovario al bebé: «No es nada grave, es algo bastante común y frecuente en bebés niñas, pero a mí me han dicho eso y enseguida he pensado cualquier cosa fea, me he puesto bastante triste. Creo que es propiciado por las hormonas de la madre, o sea que por mi culpa, pero como no estoy durmiendo bien estas noches, pues estoy más sensible de lo normal», explicaba sin poder reprimir las lágrimas.

Fabio, su mayor apoyo

Fabio y Violeta en el hospital esperando la llegada de su segunda hija/ Instagram

Pese a todos estos sustos, Violeta ya ha dado a luz a su pequeña, de la que tiene muchas de disfrutar junto a Fabio, su pilar fundamental. Y es que es importante resaltar que el artista siempre se ha mostrado al lado de su pareja, incluyendo el propio parto, momento en el que ha escrito un texto donde ha dejado entrever el orgullo que siente por ella: «Que locura vivir esto. Que locura lo que hace el cuerpo de una mujer (seres superiores). Si me paro a pensar me explota la cabeza… Agradecido eternamente con la vida. Y sobre todo agradecido contigo @violeta que eres la verdadera campeona», escribía.