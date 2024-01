Violeta Mangriñán está atravesado la recta final de su segundo embarazo. La influencer anunció hace apenas unos días que el nacimiento de Gia, la que será su segunda hija en común con Fabio Colloricchio, es inminente. El 31 de enero, de hecho, es la fecha prevista para que Violeta salga de cuentas tras una gestación muy distinta a la de su primera hija, Gala, y en la que ha tenido varios sustos de salud. El último, un quiste en el ovario de la bebé.

Ha sido este martes cuando tras acudir a la monitorización fetal, un método complementario de diagnóstico para conocer información importante del feto, como la frecuencia cardiaca (fcf), latidos por minutos, o las fluctuaciones producidas como consecuencia de alteraciones del flujo sanguíneo, entre otros factores que pueden afectar a la frecuencia cardiaca fetal; Violeta ha compartido, con sus más de dos millones de seguidores en Instagram, el diagnostico de Gia. Sin poder contener las lágrimas, la valenciana ha explicado que la dolencia no es grave pero que, dadas las circunstancias, ha empezado a pensar «cosas feas» sobre sí misma y la bebé. «Estoy un poco sensible, nos han dicho que Gia tiene un quiste en uno de sus ovarios», ha comenzado diciendo.

Stories de Instagram de Violeta Mangriñán / Instagram

«No es nada grave, evidentemente, creo que es propiciado por las hormonas de la madre, o sea que por mi culpa, pero como no estoy durmiendo bien estas noches pues estoy más sensible de lo normal», ha añadido la influencer para, inmediatamente después, aclarar que Gia no se espera que nazca antes de la fecha prevista: «Si es mejor para ella, que esté ahí el tiempo que necesite», ha comentado.

Fue en julio de 2023 cuando Violeta Mangriñán y su pareja, Fabio Colloricchio, anunciaron que iban a dar un hermanito o hermanita -en ese entonces- a la pequeña Gala, que todavía no tenía un año; a través de un vídeo muy emotivo en el que aparecían los tres en la consulta de una de las primeras ecografías de la influencer.

Violeta Mangriñán en un evento en Madrid / Gtres

¿Qué es un quiste ovárico fetal?

Según señalan los expertos, los quistes ováricos fetales son anomalías intraabdominales bastante frecuentes que se manifiestas como una burbuja de líquido contenida en una especie de saco similar a un globo. La mayoría son diagnosticados de forma incidental entre el segundo y el tercer trimestre de gestación como consecuencia de una exploración rutinaria, como le ha ocurrido a Violeta Mangriñán. «Los quistes ováricos suelen ocurrir porque el feto se expone a las hormonas de su madre. No hay nada en absoluto que pueda hacer una mujer embarazada para impedir que se forme este tipo de quistes en su feto antes de nacer», señalan desde Nemours KidsHealth.