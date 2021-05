Laura Matamoros muestra la primera ecografía de su bebé: «estoy muy feliz»

Apenas unas horas después de que se conociera que Laura Matamoros estaba embarazada de su segundo hijo, Look se ponía en contacto con su padre, Kiko Matamoros, que confirmaba a este medio en exclusiva el buen estado de la joven. Sin embargo, la protagonista de la historia prefería guardar silencio, hasta ahora. A última hora de la tarde, la joven ha compartido un vídeo en sus redes sociales con el que ha roto su silencio y ha intentado verbalizar cómo se siente en estos momentos tan emocionantes para ella.

Lo primero que afirma Laura, es que le hubiera gustado que la noticia se hubiera conocido un poco más adelante, pues ni siquiera ha llegado al segundo mes de embarazo, ya que está de 7 semanas. «Contaros que estoy embarazada, es muy pronto para dar esta noticia, pero es verdad que mi es como es, es pública, ha salido por ciertos medios que estoy de 7 semanas. Es lo más maravilloso que me podría esperar aunque la situación no fuese la más idílica del mundo», ha comenzado diciendo.

Y es que hace menos de un mes todo era muy diferente, pues puso punto final a la relación con Benji Aparicio, el padre del futuro bebé y también de su hijo Matías. «Pensaba hace tres semanas que iba a empezar mi vida de cero otra vez, sin Benji, gracias a Dios nos hemos dado cuenta de que tenemos que aprovechar esta situación para estar y crear esa familia, que creo es lo más importante en la vida», ha afirmado.

Además, ha aprovechado para contar cómo ha vivido su entorno la noticia, y lo cierto es que todos se lo han tomado muy bien. «Mi familia está increíblemente feliz. Todos. Están encantados con esta decisión que hemos tomado y me emociono porque es algo que quería desde hace mucho tiempo, que me hace muy feliz», ha reconocido. Ella es consciente de que habrá muchas personas que no lleguen a entender la decisión que ha tomado, pero le da «igual». «Lo que importa es que luchemos para ser felices y dar lo mejor de nosotros para nuestra familia. Gracias a Dios puedo decir que soy muy fértil, que estoy súper agradecida a este momento que estoy viviendo y a este momento de vida que voy a dar», ha comentado entre divertida y emocionada. «Estoy casi a punto de llorar, para mi conseguir eso que tanto he deseado, mi familia imperfecta para toda la vida, aunque esté de 7 semanas hubiese sido mejor contarlo más adelante, pero se ha dado así y quería, en primera persona, contaros cómo ha sido mi situación. Pido respeto porque necesito tranquilidad y mucho cariño y amor». Para terminar, ha prometido a sus seguidores que les contará cómo avanza su embarazo.

Kiko Matamoros, feliz de volver a ser abuelo

Apenas unas horas antes, era su padre, Kiko Matamoros, el que hablaba ante las cámaras para mostrarse también muy feliz tras conocer el embarazo de su hija Laura. «Estoy muy tranquilo y muy contento», ha asegurado el colaborador, que aprovechaba para hablar sobre la reconciliación de la pareja y, de paso, echarle un piropo a su yerno: «no sé si es la tercera o segunda oportunidad, yo diría que es la segunda. Pero sí, por qué no, claro que apuesto por esta relación. Yo creo que son cosas que se pueden solucionar. La sensación que tenía es que no era una ruptura definitiva. A mí Benji me gusta mucho y para mi hija también. A Benji le tengo mucho aprecio, conozco a su familia desde que era un crío. Les tengo mucho cariño