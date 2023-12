Nuevo susto para Violeta Mangriñán en la recta final de su embarazo: «Ha empezado a insultarme»

Violeta Mangriñán ha organizado una baby shower en la recta final de su embarazo y ha contado con el apoyo de su otra hija, la pequeña Gala. Todo iba bien hasta que ha utilizado sus redes sociales para explicar cuál es el último susto que ha tenido. El pasado mes de octubre aprovechó su influencia en la citada plataforma para anunciar que había tenido un accidente de tráfico. Por suerte todo quedó en un susto. Fabio Colloricchio enseguida acudió a ayudarla y el bebé no sufrió ningún daño.

En las últimas horas la exparticipante de Mujeres y Hombres y Viceversa ha confesado que ha sufrido otro problema en la carretera. En esta ocasión iba ella conduciendo y ha tenido un enfrentamiento con otro conductor. Este le ha insultado y le ha hecho gestos machistas. Violeta Mangriñán no consiente que el suceso caiga en saco roto y lo ha compartido con sus seguidores.

El mensaje de Violeta Mangriñán / GTRES

«Iba por la calle Poeta Joan Maragall hace un rato con el coche, iba con Gala y evidentemente con Gia. Se ha cruzado un vehículo delante de mí superbrusco y además de forma indebida. Le he pitado y lejos de disculparse ha empezado a insultarme», relata la influencer. Y añade: «Eran los insultos más machistas que os podáis imaginar y gestos con las manos y la boca que prefiero ahorrarme de escribir. He bajado la ventana le he dicho que estaba embarazada y se ha empezado a reír».

Violeta Mangriñán denuncia el episodio machista que ha sufrido

Violeta Mangriñán ha denunciado el episodio que ha vivido en la carretera, un suceso que se une a lo que le pasó en octubre. En aquel momento estaba en Madrid y utilizó un vehículo público para trasladarse a un evento. «Acabo de tener un accidente con el Cabify con el que iba. La hostia ha sido tremenda, pero por suerte estoy bien. Me duele increíble el cuello, pero por lo menos puedo vivir para contarlo», contó. Por suerte la persona implicada fue amable con ella y le ayudó en todo momento.

Violeta Mangriñan sonriendo en un evento / GTRES

No ha pasado lo mismo en la calle Poeta Joan Maragall. La novia de Fabio Colloricchio ha denunciado los comentarios machistas que ha recibido por parte de su contrincante. «Es increíble la cantidad de Australopithecus que todavía anda sueltos y lo mucho que nos queda por avanzar como sociedad. Qué pena que no haberle podido hacer una foto al susodicho», escribe en su cuenta de Instagram.

Fabio Colloricchio, muy pendiente de Violeta

Fabio Colloricchio con el rostro serio / GTRES

Violeta Mangriñan, una vez más, ha contado con el apoyo y la comprensión de su novio. Cuando tuvo el accidente de coche el pasado mes de octubre él fue el primero en llegar para llevarla al hospital y comprobar que todo lo relativo a su embarazo estaba en orden. Afortunadamente el bebé no sufrió ningún daño y en el último incidente que ha tenido tampoco. «Fabio ha venido en cuanto se ha enterado, por suerte conocía a la chica del otro vehículo porque coincidíamos en el gym, ha sido encantadora, ella estaba super asustada también, nos ha llevado hasta nuestro coche y me ha traído Fab al hospi», declaró cuando tuvo el choque con el Cabify.

Días después de este percance la modelo tuvo que regresar al hospital a causa de una fiebre demasiado elevada. «Llevo desde las seis de la tarde aquí y con la medicación me siento algo mejor. Evidentemente tenía una infección bastante grave de oído, sumado a la gripe A. Me han puesto antibiótico y si todo evoluciona bien, el sábado me darán el alta», explicó en su momento.