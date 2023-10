El accidente de tráfico de Violeta Mangriñán, embarazada de seis meses: «Me duele la frente»

En estos momentos Violeta Mangriñán es una de las influencers más cotizadas de nuestro país, por eso decidió compartir su segundo embarazo a través de las redes sociales. Para entender su trayectoria hay que remontarse al programa Mujeres y Hombres y Viceversa, el programa que le lanzó a la fama cuando entró a conquistar a Albert Barranco. Poco a poco se hizo un hueco en Telecinco y actualmente no necesita a la cadena porque genera muchos ingresos gracias a su cuenta de Instagram. Es en esta plataforma donde ha desvelado todos los detalles del accidente que ha tenido en Madrid. Una noticia que ha preocupado a sus fans porque Violeta está embarazada de seis meses.

Violeta Mangriñán posando / GTRES

La modelo mantiene una relación sentimental estable con Fabio Colloricchio, a quien conoció durante su participación en Supervivientes. Tienen una hija en común y dentro de poco ampliarán la familia. Afortunadamente el accidente de tráfico que ha tenido solo se ha quedado en un susto y es lo primero que Violeta ha dejado claro, pero ha admitido que ha sido bastante aparatoso. Todo ha sucedido en Madrid. Ha llamado a un Cabify, se ha montado dentro del vehículo y todo iba bien hasta que el conductor se ha chocado con el coche de enfrente.

Fabio Colloricchio, al descubrir lo que había pasado, no ha tardado demasiado en trasladarse hasta el lugar de los hechos para llevar a su novia a un centro hospitalario. Violeta Mangriñán ha sido atendida de forma inmediata por una ginecóloga que ha descartado cualquier anomalía. No obstante, reconoce que se le ha quedado un dolor importante en el cuello, pero por suerte el bebé que espera no ha sufrido ningún daño.

Violeta Mangriñán da detalles sobre su accidente

Los seguidores de Violeta saben que su hija nacerá a finales de este año o a principios del que viene. Por eso se han interesado al instante sobre las posibles consecuencias que podría haber sufrido. Sin más dilación, ha publicado unas declaraciones para tranquilizar a sus fans prometiendo que el bebé se encuentra en perfecto estado. «Para lo que ha sido el golpe, podría haber sido mucho peor», ha empezado diciendo, recalcando que tenía motivos suficientes para estar asustada.

Violeta Mangriñán explicando su accidente / Instagram

«Chic@s, estoy bien y Gia está perfectamente. Estoy en el hospital a la espera de que me vean el cuello que es lo que más me duele», comenta. Violeta está acostumbrada a recibir críticas por parte del público porque lleva mucho tiempo expuesta. De hecho sus detractores han cuestionado su implicación con su hija Gala. Le acusan de aprovecharse de su situación económica para delegar ciertas funciones, pero lo cierto es que Mangriñán es una madre entregada que está muy pendiente de las necesidades de su familia.

Violeta explica cómo se encuentra

Violeta Mangriñán en un photocall / Gtres

Violeta Mangriñán tenía pensado acudir al cumpleaños de su amiga Dulceida, pero ha cambiado de planes después del incidente que ha sufrido. «El cabify en el que iba circulaba bastante rápido para la calle en la que transitábamos y no ha tenido capacidad de reacción para frenar, nos hemos estampado contra un coche que salía de un garaje de pleno, yo me he comido el asiento del copiloto, me duele la frente, la ojera, el abdomen por el tirón del cinturón con la tripota, pero sobre todo el cuello».

La influencer también ha explicado que tenía una cita con su madre, a la que llevaba dos meses sin ver. «Espero estar bien y que mi cuello me permita hacer algún plan con ella», comenta al respecto. Para ella lo importante es que su embarazo sigue en orden. «Me encuentro bien, me duele el cuello cuando lo giro para los costados, pero supongo que es normal y que pasará en cuestión de días. Para variar no he pegado ojo, Gala se ha despertado bastante y me dormí viendo una serie que me dejó helada».