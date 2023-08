Canarias está viviendo su incendió más complejo en 40 años, sin control y con más de 2.600 hectáreas afectadas. Más de siete mil personas han sido evacuadas y los efectivos no cesan en su trabajo por contener el fuego e impedir que siga avanzando. Las redes sociales se han inundado de la noticia y los influencers han aprovechado su visibilidad para dar voz al problema y compartir las peticiones que están haciendo las asociaciones locales. Y la última en pronunciarse ha sido Violeta Mangriñán.

La ex concursante de Supervivientes ha compartido la noticia sin imaginar que le iba a llegar un mensaje de uno de sus haters. «No vengas a Canarias, por favor. No necesitamos gente que nos posturee», le ha escrito uno de sus seguidores. Un momento en el que la pareja de Fabio ha aprovechado para contar su experiencia y revelar cómo ha vivido desde bien pequeña los incendios en España, ya que su madre era Guarda Forestal. «Siempre he dado visibilidad a los incendios. Sé de sobra, porque llevo viviéndolo en mis propias carnes, lo que es el miedo a perder a mi madre en un incendio, puesto que se dedica, junto con los bomberos y la UME, a apagarlos», ha comenzado respondiendo a su seguidora.

Violeta Mangriñán cocinando con su madre / Instagram

Además, ha querido contar los duros momentos del trabajo de su madre, que ella ha vivido en primera persona. Una de las experiencias más notables en su vida data de cuando ella apenas tenía dos meses y su madre estaba de baja por maternidad: «Se fue de voluntaria a un incendio, se deshidrató, se desmayó y no me pudo dar leche nunca más porque se quedó sin. He visto miles de veces desde que soy pequeña a mi madre llegar desmayada a casa de incendios que han durado días y días…». Utilizando esta experiencia, la influencer ha dejado claro que conoce la gravedad y las consecuencias de los incendios, precisamente porque su madre ha formado parte de ellos. Es por eso que no duda en darle voz a cada uno de ellos a través de su perfil. «Mi madre ha perdido muchos compañeros tratando de apagarlos. El respeto, la humildad y la empatía también están en riesgo de extinción, demos visibilidad también a esto», ha zanjado.

Anabel Pantoja visibilizando el incendio de Canarias / Instagram

Los VIPS se vuelcan con Canarias

Pero Violeta Mangriñán no ha sido la única en visibilizar el incendio y compartir la ayuda necesaria. Muchos influencers también han utilizado su voz en la red para lo mismo, como Anabel Pantoja, Joana Sanz o Toni Acosta. La actriz ha compartido varias historias para ayudar a los animales, sobre todo perros y caballos, que han tenido que ser desalojados y resguardados para protegerles del incendio. «Tenerife arde y yo me muero de pena. Luis me dice ‘Toni, los animales están bien0. Lo escribo y se me vuelven a caer las lágrimas. Ánimo mis paisanos. Fuerza y ánimo. (Si alguien necesita que yo ayude a difundir información a través de mi Instagram para ayudar, que me escriba por privado)», ha escrito en un post. Asimismo, Alba Díaz también ha compartido la noticia: «Todo mi apoyo a las familias afectadas por el incendio en Tenerife. Ya sabéis el amor que le tengo a la isla, cuando me enteré de esto se me partió el alma…».