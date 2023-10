Sale a la luz el estado de salud de Concha Velasco: su gran amigo lo desvela todo

Concha Velasco se encuentra en una residencia situada en la mejor zona de Madrid desde hace más de un año y medio. Cuando empezó con sus problemas de movilidad, sus hijos intentaron que viviese con ellos, pero se dieron cuenta de que no era una buena opción. La actriz se merece disfrutar de los mejores cuidados y ese es el motivo por el que se encuentra en un centro especializado. Su hijo Manuel Velasco, conocido por haber sido el director de obras de teatro muy importantes, nunca ha ocultado lo que le estaba pasando a la estrella de la interpretación.

Concha Velasco es uno de los rostros más queridos y respetados de la crónica social, por eso el público quiere saberlo todo. La actriz siempre ha ido con la verdad por delante y ahora su familia está haciendo lo mismo. Nunca han impedido que nadie le visite, lo que sí han solicitado es que los amigos que quieran pasar un rato con Velasco deben pedir permiso para organizar una reunión que sea beneficiosa. La presentadora Mariló Montero reconoció que una vez tuvo una cita con ella y sin darse cuenta alteró su estado de ánimo.

Un amigo de Concha Velasco lo cuenta todo

Manuel Velasco ha considerado que la mejor opción es que Mariló Montero ejerza de portavoz de la familia. Él atiende a todos los periodistas en un tono amable y distendido, pero la situación cada vez es más tensa porque los rumores van en aumento. Nunca ha querido ser el protagonista de la noticia y esa es la razón por la que prefiere estar en un discreto segundo plano. Mientras tanto, un amigo de Concha se ha presentado en Telecinco y ha aportado nuevos datos que son importantes para comprender el panorama actual.

José Manuel Parada ha vivido muy buenos momentos con Concha Velasco, así que el entorno se puso en contacto con él para darle permiso e invitarle a tener un encuentro con la artista. «Yo no había ido a verla porque me daba apuro, pero me lo dijo su hijo cuando un día me vio por televisión. Me citó para el sábado 7 de octubre», empieza diciendo Parada. Más adelante ha desvelado cómo encontró a su querida amiga.

Concha se recupera favorablemente

Concha Velasco ha tenido varios problemas de salud durante su estancia en la residencia en la que está alojada, pero afortunadamente los médicos han encontrado una solución. «Estás aquí como amigo y cómplice de muchas historias que hemos vivido juntos», le dijo a José Manuel Parada nada más verle. Después estuvieron unas horas hablando y rememorando tiempos pasados.

La conversación que tuvo con José Manuel Parada

José Manuel Parada ha explicado que Concha cuenta con el apoyo de toda su familia. Sus hijos, Manuel y Francisco, están pendientes de todas sus necesidades y siempre está muy bien atendida. No obstante, el presentador insiste en que Velasco no tiene problemas de memoria, al contrario.

«Me estaba esperando en la cafetería y estaba encantadora. ¡No sabes qué memoria tiene! Se acuerda de cosas que ni me acordaba. La cabeza la tiene estupenda», ha aclarado. Después de estas palabras, los seguidores de la estrella se han quedado mucho más tranquilos.