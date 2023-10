José Manuel Parada revela la realidad que está viviendo Concha Velasco

Tras pasar toda una vida sobre los escenarios, Concha Velasco era trasladada a una residencia del municipio madrileño de Las Rozas a comienzos del año 2022, lo que hacía saltar todas las alarmas sobre su estado de salud. A pesar de que su hijo Manuel ha declarado recientemente que la actriz se encuentra estable dentro de su delicada situación, la cual le llevaba a ser ingresada hace menos de un año en el hospital, este fin de semana ha sido el presentador José Manuel Parada quien aportaba nuevos datos sobre la artista tras ir a visitarla.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Manuel Parada Rodriguez (@josemanuelparadaoficial)



«Yo no había ido a verla todavía porque me daba apuro, pero fue su hijo quien me lo dijo cuando me vio por televisión», comenzó relatando el periodista sobre cómo se gestó el encuentro con Concha Velasco. Así, tras comunicarle este la alegría que le producía ir a ver a la actriz, fue el pasado sábado a primera hora de la tarde cuando ambos pudieron reunirse en la cafetería del centro, sin nada de entrevistas de por medio. Así de claro se lo dejó la artista cuando llegó Parada: «Estás aquí como amigo y cómplice de muchas historias que hemos vivido juntos», recuerda que le dijo nada más llegar.

Concha Velasco junto a su hijo Manuel / Gtres

Pero no fue lo único: «Estaba encantadora. No sabes qué memoria tiene. Se acuerda de cosas que ni yo mismo me acordaba. La cabeza la tiene estupenda», aseguraba después el presentador, que también quiso señalar el cariño que ella recibe a diario de su familia y del cual pudo ser testigo él mismo. «¡Cómo la cuida y atiende su hijo Manolo!», destacó.

José Manuel Parada y Concha Velasco en el entierro de Paco Marsó / Gtres

En cuanto a la residencia en la que actualmente vive la actriz, el colaborador del programa Fiesta indicó que «es preciosa». «Ella saludaba a todo el mundo. ‘Conchita, Conchita’, le decían. Hasta fuimos a la capilla y rezamos un poquito», confesó. Y ya que estaba allí con ella, no quiso perderse ni un detalle sobre la nueva vida de su gran amiga: «Su habitación es preciosa, tiene plantas y está llena de fotografías». Precisamente, fue una bonita instantánea la que Parada le llevó como regalo en su visita. En ella, los dos aparecen junto a Manolo Escobar. «Me dijo: ‘La foto más bonita, con mi amor imposible y mi otro amor que es Parada’», señaló. Y es que el encuentro con Concha Velasco para él fue de lo más «emocionante».

Una vida sobre los escenarios

Lo cierto es que, a sus 83 años, Concha Velasco puede presumir de haber permanecido en activo profesionalmente hasta que su salud no le permitió continuar sobre las tablas. De hecho, en 2014 tuvo que estar retirada por un tiempo tras haber sido sometida a diversas operaciones a causa del linfoma que padecía. Pero poco después, totalmente recuperada, volvía con más fuerza si cabe a la que siempre ha sido su pasión: la interpretación.

Concha Velasco / Gtres

Y es que la conocida como ‘chica ye yé’ comenzó su andadura artística con tan solo 15 años de edad y desde entonces la hemos podido ver dominando la televisión, el cine y el teatro. Nada se ha resistido a la vallisoletana, que en 2013 recibía un merecido Goya de Honor por su trayectoria.