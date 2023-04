El desesperado llamamiento de Concha Velasco a su hermano Manuel

Ha pasado más de un año desde que Concha Velasco (83) anunciara su retirada de los escenarios después de toda una vida dedicada a la interpretación. «Gracias por estos aplausos tan cariñosos. Hoy ha sido la última representación que voy a hacer de teatro. Mis hijos quieren que deje de trabajar, sobre todo que no haga tantas giras, así que será la última vez que me vean», dijo bajo la atenta mirada de los presentes en el Teatro Calderón de Valladolid, su tierra natal, tras representar a Isabel Chacón, una célebre escritora ganadora del Premio Planeta que padece agorafobia en La habitación de María.

La decisión de la actriz fue ligada primero a una mudanza a casa de su hijo Francisco fruto de su matrimonio con el productor teatral Paco Marsó, quien se turnaba con su hermano Manuel Martínez (46) en sus cuidados; y después, a su traslado a una residencia para mayores situada a las afueras de Madrid. «Hemos decidido que es lo mejor para mí», confirmada la propia Concha. «Mi madre se vino a vivir con Paco pero tiene muchos problemas de movilidad, tiene artrosis. Necesita cuidados cada vez más, las 24 horas del día. Es muy complicado con ella el día a día. Estuve investigando centros. Ahora tengo mucha tranquilidad porque ahora mismo ella toca un botón y suben siete a ver qué le pasa», explicó por su parte Manuel en unas declaraciones para El Español.

Desde entonces, mucho se ha especulado acerca del estado de salud de la veterana actriz y las visitas de amigos y familiares más cercanos que recibe en el que es ahora su hogar. Pues es bien sabido que durante este tiempo, son varios los rostros conocidos y allegados que se han acercado hasta las inmediaciones del centro para mostrarle su apoyo y cariño a Velasco. Sin ir más lejos, el pasado mes de septiembre, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso (44), visitó a la interprete de Juicio de Faldas o La verbena de la Paloma. Una visita muy esperada por la actriz ya que, al parecer, tenía muchas ganas de conocer a la presidenta, a quien admira, según la ex alcaldesa de Cádiz, Teófila Martínez, compañera de partido de Díaz Ayuso y amiga de Concha Velasco.

De quien no sabría nada desde hace varios meses es de su hermano, Manuel Velasco (81). Así lo confirmó Giorgio Aresu (67), producto de televisión, en la tarde de ayer al programa Fiesta. Según Giorgio, Concha Velasco le manifestó entre lágrimas que su hermano ya no la visita. Algo que hizo al italiano ponerse en contacto de inmediato con el protagonista, aunque sin éxito. Pues al parecer, Manolo estaría haciendo oídos sordos a los reclamos de Aresu y, por consiguiente, de su hermana. «Ya veo que no me quieres coger el teléfono, no creí que fueras tan cobarde. Mira, a mí me da igual los problemas que tengas con tu hermana. Te repito. Te comenté que la última vez que hablamos que he visitado a tu hermana, le pregunté por ti y se le saltaron las lágrimas», le escribe Giorgio.

«Aunque sean muchos años sin vernos, siento en la obligación de decírtelo y, si no vas a verla, también me siento en la obligación de comunicarle al mundo qué clase de hermano eres», culmina.