Concha Velasco se encuentra en una nueva etapa de su vida. La artista se retiró de la vida pública, así como del trabajo el pasado mes de septiembre. Lo hacía representando La habitación de María, en su Valladolid natal. Poco después, salía a la luz que la actriz que ha dedicado toda una vida a las tablas dejaba la casa de su hijo Paco para trasladarse a una residencia en Madrid. De manera que, trasladaron todas sus pertenencias para una mayor comodidad para ella.

Su hijo, Manuel intervino en Sálvame para aclarar cómo se encontraba la eterna Chica Ye yé. “Mi madre no se encuentra bien. Ha salido hoy la noticia de que mi madre está en una residencia, cosa que llevamos con la mejor de las dignidades y de los orgullos. Mi madre lleva semanas viviendo en un centro”, explicó con total naturalidad.

“Lo que no quiero es que ahora la llamen. Que todo pase por mi. Si alguna vez tiene que dar alguna entrevista o alguna cosa me gustaría que me llamaran a mi. Además de ser Concha Velasco es una mujer mayor que tiene casi 83 años y que tiene problemas de salud y no pasa nada por reconocerlo. Cuando acabó la gira de La habitación de María que nos vimos obligados a interrumpir, sobre todo, yo, por los problemas de movilidad de mi madre… sí que decidimos que se viniera a vivir con nosotros -hace referencia a su hermano Paco-. Ha estado viviendo cuatro meses en casa de mi hermano, pero que yo vivo en frente, pero no ha funcionado”, destacó. Tan solo unas semanas son las que ha pasado Concha en este centro, ya que se ha trasladado a otro porque se sentía “encerrada” al no tener zonas verdes por las que poder pasear.

Según informaron familiares a Informalia, Concha Velasco «se sentía encerrada en una casa de pisos, rodeada de calles, sin más posibilidades que salir en silla de ruedas a dar una vuelta a la manzana». Este digital se ha puesto en contacto con Manuel Velasco, que nos ha atendido amablemente y nos ha revelado que a partir de ahora no realizarán más comentarios sobre este asunto por el bien de su madre. “No voy a dar más declaraciones. Necesitamos que esto pare ya un poco. Gracias por entenderlo”, ha indicado.

Han pasado ya varios meses desde que la presentadora dijera adiós a eso que tanto ama, el séptimo arte. Ahora, disfruta de esta pasión como una espectadora más. Su hijo Manuel se encargó de dar a conocer que, ahora, Concha está disfrutando de ver obras teatrales, pero desde el otro lado del escenario, más tranquila. «Dejar los escenarios es horroroso», dijo Concha Velasco cuando se bajó el telón por última vez.