La preocupación por el estado de salud de Concha Velasco (83) ha aumentado en los últimos días. Muy especialmente, tras unas declaraciones de Mariló Montero (57) con quien Concha mantiene una estrecha amistad, coincidentes con el desdecir de su hijo, Manuel Velasco, a los medios de comunicación, y con un curioso trajín en las inmediaciones de la residencia donde Concha reside desde hace varios meses. «Le mando un beso. Ir a verla no, hablo con Manuel, su hijo… y no lo veo recomendable ya. La última vez que la vi fue en el hospital. Le mando audios y muchos besos a través de Manuel, que creo que es lo más prudente y correcto», fueron las palabras de la ex de Carlos Herrera. «Ellos -sus hijos- son la familia directa. Ellos saben que nos queremos con locura y creo que hay que respetar los deseos de sus hijos», añadió.

Tanto es así, que la sucesión de titulares e informaciones derivadas de estas palabras, han hecho en las últimas horas que, precisamente, Manuel haya salido al paso y zanjado los rumores sobre su madre con un comunicado a la prensa en el que detalla cuál es la verdadera situación de la veterana actriz. «Mi madre permanece estable dentro de su estado general delicado. Sigue en la residencia de Las Rozas, respirando aire puro, acompañada en todo momento, y con todas las atenciones y cuidados que precisa», ha comenzado diciendo.

Concha Velasco y su hijo Manuel paseando / Gtres

«No ha sucedido ningún empeoramiento grave en su salud y no ha habido ningún nuevo ingreso hospitalario, aunque sí, como ya he explicado en alguna ocasión, es trasladada al hospital con regularidad a recibir el tratamiento y supervisión constante que precisa su enfermedad. Todos somos humanos, yo también, y, si no me extiendo más a veces, es porque esto es día a día. Esto pasa factura a nivel emocional, mucha factura. Mucha. Creedme, esto es muy difícil», ha añadido.

Manuel ha querido además desmentir las informaciones que apuntan a que tanto él como su hermano, Paco, han restringido las visitas a su madre a la residencia, como sí hiciera en una ocasión, el pasado mes de noviembre, a raíz, entonces sí, de un empeoramiento de su salud. «Ni mi hermano ni yo hemos restringido las visitas a la residencia. A ella le hacen muy bien, pero las organizamos siempre todas con un orden, dosificadas, para que no se fatigue», señala.

Concha Velasco, actuando / Gtres

Tras esto, Velasco ha aprovechado para rogar «la misma privacidad e intimidad que hasta ahora con el asunto» a la prensa, a quienes ha querido agradecer, a su vez, enormemente, «el cariño que recibe mi madre, por ser la mejor actriz de este país». «Cuando suceda, desgraciadamente, algún empeoramiento significativo de su delicada salud, no tendré problema alguno en informar debidamente de ello de nuevo, como hice en Navidad (…) Un abrazo lleno de afecto a todos los medios, y sirvan estas líneas para agradeceros de nuevo vuestro cariño siempre y para que entendáis, que sé que lo hacéis, lo que personalmente llevo/llevamos viviendo de un tiempo a esta parte», concluye.