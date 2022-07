Desde el pasado mes de septiembre la vida de Concha Velasco ha dado un giro de 180 grados. Tras 66 años de carrera encima de los escenarios, la conocida como ‘chica yeyé’ se despidió de las tablas a sus 81 años. El Teatro Bretón de Logroño fue el escenario escogido para su retirada. Además, el citado enclave cobró un mayor protagonismo para la veterana actriz debido a que allí reside parte de su familia. De esta manera, La habitación de María, obra firmada por su hijo, Manuel Velasco, fue la última que interpretó.

Aunque no llegó a llorar, sí que se emocionó al ver a un público de lo más entregado en ese momento tan especial de su carrera artística. Una vez ya en la calle y habiendo bajado el telón, Concha indicó cómo se encontraba, ya que tenía los sentimientos a flor de piel. “Hoy estoy triste porque me ha dado mucha pena, pero contenta porque esto es lo que queríamos en Logroño, donde habéis visto cómo me quiere la gente. Con Jesús Cimarro, pobrecito mío, porque él es el gran perjudicado con esta retirada mía porque es una gira muy larga. Estoy especialmente triste porque es un texto muy bonito y es la última vez que lo hacemos”, expresó, mientras iba acompañada por su hijo Manuel.

Una vez retirada de la profesión que tanto ama, Concha Velasco tomó una importante decisión cuando comenzó el nuevo año. Tal y como reveló la revista Semana, la intérprete dejó de vivir en la casa de su hijo Paco y se trasladó a una residencia. Nada más salir a la luz esta información, Manuel Velasco hizo unas declaraciones en Sálvame y pese a la discreción por la que siempre opta, tomó la determinación de aclarar el motivo por el que la actriz había ingresado en este tipo de centros.

“Vengo aquí a contaros la verdad de lo que está pasando para tranquilizar al público, pero también explicarles la verdad”, comenzó diciendo a Jorge Javier Vázquez. “Mi madre no se encuentra bien. Ha salido hoy la noticia de que mi madre está en una residencia, cosa que llevamos con la mejor de las dignidades y de los orgullos. Mi madre lleva semanas viviendo en un centro”, añadió. “Lo que no quiero es que ahora la llamen. Que todo pase por mí. Si alguna vez tiene que dar alguna entrevista o alguna cosa me gustaría que me llamaran a mí. Además de ser Concha Velasco es una mujer mayor que tiene casi 83 años y que tiene problemas de salud y no pasa nada por reconocerlo. Cuando acabó la gira de La habitación de María que nos vimos obligados a interrumpir, sobre todo, yo, por los problemas de movilidad de mi madre… sí que decidimos que se viniera a vivir con nosotros -hace referencia a su hermano Paco-. Ha estado viviendo cuatro meses en casa de mi hermano, pero que yo vivo en frente, pero no ha funcionado”, explicó.

“Su salud se ha resentido y de alguna manera teníamos que buscar una solución (…) Ella perdió mucha movilidad de cintura para abajo. La tiene muy fastidiada. Mi madre como muchas personas mayores durante la pandemia tuvo un bajón anímico y a partir de ahí, yo me empeñaba en que caminara, pero era muy difícil porque no soy fisioterapeuta ni cuidador profesional. A partir de ahí, nos costó muchísimo que volviera a caminar. Tiene un alto grado de artrosis, luego ella ha sufrido varias operaciones en la parte digestiva, el hígado, también. Es decir, que es una suma de cosas que nosotros estos meses que al final siempre estaba sola en casa porque yo paso mucho tiempo fuera. Entonces, poco a poco empecé a investigar centros, sobre todo, para que se rehabilitara volver a caminar y encontramos un centro de día que también tenía por la noche y decidimos probar allí. Llevamos todas sus cosas y poco a poco nos hemos ido adaptando y para mí es una tranquilidad enorme”, finalizó muy sincero.

Concha Velasco, que se ha convertido, y no es para menos, en todo un icono del séptimo arte, se encuentra en una nueva etapa de su vida, más relajada y rodeada de sus familiares y amigos más cercanos. También, es común ver cómo acude como espectadora a ver alguna que otra obra de teatro, como ocurrió el pasado mes de marzo cuando asistió a ver la obra de Jorge Javier Vázquez, con quien además se fotografío, inmortalizando así un momento de lo más especial.

Recientemente, Concha ha recibido la visita de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, tal y como ha dejado constancia la política en sus redes sociales. Ambas mujeres pudieron pasear y charlar durante casi dos horas. Un encuentro que alegró a la veterana actriz.