Concha Velasco recibe el alta hospitalaria en una fecha significativa

El año ha empezado de la mejor forma para Concha Velasco. Desde que anunciase su retirada de los escenarios, comenzó la preocupación por su estado de salud. La que fuera ‘chica yeyé’ no se encuentra en su mejor momento anímico, motivo que le ha llevado a ingresar en un hospital. Allí, bajo el calor de sus hijos y su familia cercana, la actriz ha pasado las Navidades recuperándose. Sin embargo, aunque todo parecía apuntar a que se tomaría las uvas allí, no ha sido así.

Ha sido este sábado a mediodía cuando ha recibido el alta, abandonando así el Hospital Universitario Puerta de Hierro de Madrid para instalarse de nuevo en la residencia. Así lo ha comunicado 20 minutos, alegando además que abandonó el centro médico junto a su hijo Manuel y respetando la discreción que le caracteriza. Una noticia de lo más especial en estas fechas marcadas en rojo en el calendario.

Fue hace unos días cuando su estado de salud se complicó, por lo que la residencia ya no podía atender sus necesidades y tuvo que ser trasladada al hospital más cercano. Fue su hijo Manuel, que ya se ha convertido en el portavoz de la familia, quien anunció la noticia, haciendo saltar todas las alarmas: “Como sabéis, está enferma desde finales de verano de 2021. Durante los últimos tiempos se ha debilitado su salud de manera rápida y progresiva debido a su enfermedad”. Pero todo parece mejorar. Aún con un estado “frágil y débil”, la actriz ha podido regresar a casa para continuar recuperándose. Tal y como ha afirmado el digital, los próximos días, Concha tendrá que llevar oxígeno, desaconsejando así largas conversaciones, esfuerzos y el uso del móvil.

La salud de Velasco ha ido debilitándose con el paso de los meses. Fue el pasado 21 de septiembre de 2021 cuando la actriz se despedía de las tablas en una función que siempre será recordada. Lo hico en el Teatro Bretón de Logroño con la obra teatral La habitación de María. Tras esto, la que fuera ‘chica yeyé’ ingresó en una residencia, puesto que sus hijos ya no podían hacerse cargo al 100% de sus cuidados. Una decisión con la que están muy contentos, a pesar de no haber sido fácil para la familia. “Su salud se ha resentido y, de alguna manera, teníamos que buscar una solución. Ella perdió mucha movilidad de cintura para abajo. Mi madre, como muchas personas mayores, durante la pandemia tuvo un bajón anímico y, a partir de ahí, yo me empeñaba en que caminara, pero era muy difícil porque no soy fisioterapeuta ni cuidador profesional”, dijo por aquel entonces en Sálvame.

Mientras Concha continúa su recuperación en el calor del que es ya su nuevo hogar y arropada por sus hijos, su nombre ha vuelto a sonar con más fuerza que nunca. Y es que, hace apenas unos días, trascendió que la actriz regresaba con un proyecto profesional, aunque no de la manera que la gente esperaba. Enrique del Pozo dio a conocer la noticia a través de sus redes sociales, publicando Recuerda, un dueto grabado con la vallisoletana en 1996 y que nunca había visto la luz.