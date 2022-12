El 22 de septiembre de 2021 Concha Velasco puso el punto final a su andadura en el séptimo arte. La actriz bajón el telón con La habitación de María, dirigida y firmada por su hijo, Manuel Velasco, con quien mantiene un vínculo de lo más cercano y especial. Después, salió a la luz que Concha se había trasladado a una residencia, donde recibe las visitas diarias de su entorno más cercano tras su retiro de los escenarios.

Este lunes, 27 de diciembre, y tan solo unos días después de celebrar la Navidad, se ha dado a conocer que ha sufrido un nuevo revés de salud. Concha Velasco ha sido ingresada en un hospital de Madrid, tal y como ha adelantado 20 minutos. Después de que esta información circulase como la pólvora al hacer saltar todas las alarmas, Look se ha puesto en contacto con Manuel, quien suele ser el portavoz de su madre en casos como este. A través de un escrito ha confirmado que la eterna ‘chica yeyé’ se encuentra bajo atención médica.

«Como sabéis, está enferma desde finales de verano de 2021. Durante los últimos tiempos se ha debilitado su salud de manera rápida y progresiva debido a su enfermedad. Desde verano de 2021 se aceleraron los acontecimientos y todos los traslados, tratamientos e ingresos que se han producido desde entonces han respondido siempre a prioritarios criterios médicos, con su aprobación y deseo, como no puede ser de otra manera. Este es otro ingreso que responde a estas directrices médicas. Toda nuestra familia, que es numerosa y espectacular, estamos apoyándola en este nuevo ingreso y confiamos, una vez que los médicos lo estimen oportuno, le den el alta pronto», ha indicado en una misiva.

Manuel Velasco, también ha hecho un llamamiento para que no se moleste a la intérprete mientras continúa en su lucha por una pronta recuperación. «Un favor pido, que no se la llame por teléfono porque se fatiga al hablar y necesitamos que esté tranquila mientras finaliza este nuevo tratamiento», ha indicado el escrito. El hijo de Concha no ha querido dejar pasar la ocasión para agradecer el cariño que están recibiendo en las últimas horas. «Gracias, como siempre, por vuestro cariño y comprensión. Yo, Manuel, os iré informando en la medida de lo posible. Gracias de nuevo. Un abrazo a todos», ha sentenciado.

El regreso de Concha Velasco

Hace tan solo unos días, se dio la noticia de que Concha Velasco regresaba con un proyecto profesional, pero no de la manera en la que el público esperaba, ya que Enrique del Pozo dio a conocer esta información a través de una publicación en su Instagram personal.

Un post con el que anunció que el 25 de diciembre se publicó Recuerda, un dueto grabado con la artista vallisoletana allá por 1996 y que jamás llegó a ver la luz.

Por ahora, queda esperar para ver cómo evoluciona el estado de salud de Concha Velasco, todo un icono del séptimo arte.