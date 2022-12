Manuel Velasco desvela el último parte de salud de su madre: «Pasará la Nochevieja en el hospital»

El 2022 no ha sido nada fácil ni para Concha Velasco ni para todas aquellas personas que permanecen a su alrededor tanto en los buenos como en los malos momentos. Después de haber optado por poner punto final a su andadura en el séptimo arte durante el pasado 22 de septiembre de 2021, la artista ha sufrido una serie de varapalos, en lo que a salud se refiere, que no han pasado desapercibidos ni para sus seguidores ni para sus seres queridos.

El último de ellos tenía lugar nada más y nada menos que el pasado martes, 27 de diciembre, cuando se desvelaba que la también conocida como “chica yeyé” había sido ingresada en el hospital Puerta de Hierro de Madrid para hacer frente a un nuevo revés en su estado de salud. Una noticia que hacía saltar las alarmas de todos los rincones del país y por la que LOOK se ponía en contacto con el hijo de la protagonista en cuestión, Manuel, que atendía a este medio con total positividad y esperando que los profesionales pertinentes dieran pronto el alta a su progenitora, aunque eso sí, pidiendo en todo momento a los medios de comunicación que no la llamaran por teléfono para que no se fatigara.

Desde ese momento, la preocupación ha sido máxima en torno a la protagonista de Las chicas del cable, razón por la que Manuel se ha visto obligado a acaparar el foco mediático nuevamente, aunque esta vez irrumpiendo en Y ahora Sonsoles, donde ha tenido oportunidad de hablar con los redactores para darles el último parte de salud con respecto a su madre: “Pasará la Nochevieja en el hospital, y dependiendo de su evolución, podrá ser dada de alta la semana que viene”, comenzaba explicando, poniendo la máxima esperanza en que lo que esperan tenga lugar, y que esto quede un susto tanto para ella como para todos sus familiares.

Sea como fuere, si algo es totalmente cierto es que a Concha no le queda más remedio que dar la bienvenida al Año Nuevo hospitalizada. Un ingreso que podría haber tenido lugar después de que el equipo de la residencia en la que convive la actriz diariamente se percatara de que les era imposible administrarle la medicación que necesitaba, según ha adelantado Jesús Manuel Ruiz a través de El Chismógrafo, razón por la que a los profesionales médicos no les quedaba más remedio que llevar a Concha al hospital más cercano a la residencia, para que pudieran otorgarle el mejor de los cuidados.

No obstante, cabe destacar que ni estos duros varapalos parecen desanimar a la intérprete en absoluto, o así lo cuenta Manuel. Pese a admitir que el estado de Concha es “delicado” y “frágil”, su hijo ha querido dejar clara la idea de que su madre “está animada”, sobre todo teniendo en cuenta que están visitándola muchos de sus familiares y amigos, entre los que está Susana Uribarri, mientras que otros rostros conocidos apoyan a la de Valladolid por medio de redes sociales.