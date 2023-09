El importante papel de Mariló Montero en la nueva vida de Concha Velasco

A sus 83, Concha Velasco sigue siendo una estrella de la crónica social porque nadie olvida su formidable talento encima de los escenarios. Se retiró hace un tiempo porque tenía problemas de movilidad y no podía ofrecer su mejor versión, así que sus hijos le convencieron para bajarse de los escenarios. En un primer momento se instaló en casa de Manuel Velasco, quien también se dedica al mundo del espectáculo y tiene muchas cosas en común con ella. Pero el paso del tiempo le hizo darse cuenta de que iba a estar más cómoda en una residencia. Ha estado en dos centros diferentes y en estos momentos se encuentra en las mejores manos.

Sus hijos acuden a visitarla con frecuencia y están muy pendientes de todas sus necesidades, por eso se han puesto en contacto con Mariló Montero. La presentadora disfruta de una estrecha amistad con Concha y hace unos meses anunció que había decidido no visitarla más para no ponerla nerviosa. Manuel explicó en su momento que todo el que quisiera podía ver a su madre, pero sus seres queridos deben organizarse para que la dama de la interpretación no tenga problemas después de estas reuniones. Mariló pensó que lo más prudente era tomar distancia, aunque se ofreció a ayudar en todo lo que fuera posible.

Manuel Velasco junto a su madre, Concha Velasco, en un evento / Gtres

Manuel Velasco ha comprobado que los sentimientos de Mariló Montero hacia su madre son completamente sinceros. Por eso ha confiado en ella para una labor importante: a partir de este momento será su portavoz oficial en los medios. A pesar de que ha hecho grandes esfuerzos, Manuel no está acostumbrado a hablar delante de las cámaras y esta situación le está incomodando bastante. Ha dejado claro que no quiere ocultar información, pero tampoco consciente que circulen mentiras sobre el estado de Concha Velasco porque hay gente que está muy preocupada.

Mariló Montero será la portavoz oficial de la familia

Mariló Montero sonriendo / Gtres

Concha Velasco está acompañada en todo momento y afortunadamente cuenta con el respaldo de sus hijos y de sus nietos. Manuel ha dado muchas facilidades a los amigos de su madre para que todos puedan visitarla, pero en los últimos meses ha habido bastantes cambios. Su salud se ha resentido y no le viene bien alterarse. Necesita estar tranquila y para ello es mejor dosificar las reuniones.

Mariló Montero tiene mucha repercusión en los medios, por eso ha sido la elegida para ser la portavoz de la familia de Concha. El diario El Español habló con un testigo que confirmó cómo era la situación de Manuel. «No puede más, está agotado y al límite», declaró una fuente que decidió no desvelar su identidad. ¿El motivo? Está cansado de desmentir «informaciones tendenciosas» que no hacen más que agravar los problemas. No obstante, el director de teatro reconoce que su madre tiene «un estado general delicado».

La visita de Mariló a Concha Velasco

Concha Velasco posando / Gtres

Una de las últimas visitas que Mariló Montero hizo a Concha Velasco fue en marzo de 2022. Justo después explicó que están unidas por una bonita amistad. «Vengo a ver a Concha, mantenemos contacto constante por teléfono y voy a darle un beso personalmente», declaró ante los micrófonos de la agencia GTRES. «Cuando hablo con ella por teléfono muestra la personalidad de siempre, es la Concha de siempre y la veo feliz, contenta y con ganas. Tiene muchas ilusiones y con ganas de compartir con los amigos y con la familia muchos ratos. Está muy bien».

La veterana presentadora considera que estos encuentros deben llegar a su fin y la generosidad que ha tenido ha llamado tanto la atención de Manuel Velasco que le ha propuesto ser su portavoz. Este último está sobrepasado, pues debe lidiar contra la presión del público, que demanda información, y con el estado de su madre. Mariló desempeñará este papel con una gran habilidad, pues asegura que «es un lujo» formar parte de las amistades de Concha.