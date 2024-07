Rocío Flores confirma el secreto a voces: la familia crece

Rocío Flores y su novio Manuel Bedmar han decidido ampliar la familia de una manera muy especial. La pareja, que se mantiene alejada de la televisión y disfruta de su noviazgo con gran discreción, ha decidido romper su hermetismo y compartir con todos la llegada de un nuevo miembro del clan. La nieta de Rocío Jurado fue uno de los rostros más destacados de Telecinco, incluso firmó un contrato para trabajar de colaboradora en ‘El Programa de AR’, pero actualmente se encuentra lejos de la pequeña pantalla. Ha decidido centrarse en su carrera de influencer, por eso comparte en Instagram los detalles sobre su «bebé».

Desde que se apartó de la pequeña pantalla, la hija de Rocío Carrasco ha encontrado un nuevo camino en las redes sociales. A través de diversas plataformas, la joven comparte consejos, moda y su estilo de vida, aunque suele ser reservada con su vida privada. Sin embargo, la última noticia la ha emocionado tanto que no ha podido resistirse a compartirla con sus seguidores. Antes de entrar en detalles debemos tener en cuenta que Rocío tiene otra fuente de ingresos: es directora de Farmasi, una empresa cosmética. Este proyecto le ha devuelto la ilusión y le ha permitido vivir lejos de la crónica social.

Rocío Flores amplia la familia

Rocío Flores anunció la feliz noticia de que ha decidido traer a casa a un nuevo compañero de vida, un perro llamado Roma. «Siempre he sido una persona que ha tenido animales. Hace unos años, por desgracia, perdí a mi otra mitad, mi fiel compañera. Obviamente, es irremplazable, pero me siento súper feliz de haber decidido traer a casa a Roma. Lleva en casa 5 días y me ha cambiado la vida», escribió en un post, mostrando a sus seguidores al nuevo miembro de la familia.

«Es una bebé que ha llegado para darnos mucho amor y no sabéis a qué nivel. Estoy en una nube ahora mismo, me siento súper feliz y me apetecía mucho presentaros a vuestra sobrina perruna. Bienvenida a casa, Roma», concluyó emocionada.

Han pasado ya varios meses desde que Rocío y Manuel decidieron ampliar la familia con la llegada de Roma y la alegría que el cachorro ha traído a su hogar es palpable. Las primeras semanas fueron de adaptación, sin poder sacar a Roma a la calle, pero ahora el cachorrito ha crecido y disfruta de largos paseos junto a sus ‘padres’. Rocío compartió un momento divertido en sus redes, mostrando a Roma acostada en el suelo de la calle, sin querer moverse, y comentando: «He pasado mucha vergüenza».

Rocío Flores presume de su familia materna

A pesar de no tener una relación con su madre, Rocío Flores siempre presume de su familia materna. En las últimas horas se ha hecho viral en redes sociales por unas declaraciones que hizo delante de los micrófonos de Europa Press sobre sus abuelos, Rocío Jurado y Pedro Carrasco. La joven comparó las carreras profesionales de ambos, lo que generó ciertas críticas. Le acusaron de presumir de ellos sin tener un conocimiento exacto de sus respectivas trayectorias.

La citada agencia recogió las declaraciones completas de Rocío durante su aparición como presentadora del ‘Golden Nail Congress’ en Madrid. «Para mí es un orgullo, yo siempre lo he dicho. Para mí, mis abuelos van por bandera y me hubiese encantado que esto hubiese pasado hace muchísimo tiempo. Claro, mi abuela era cantante, pero mi abuelo era boxeador, o sea que ambos. Pero bueno, mira, me alegro. Yo me he enterado por las redes sociales este fin de semana, no te voy a mentir», dijo Rocío.

Hay que recordar que la influencer no tiene ningún tipo de contacto con su madre, Rocío Carrasco. Esa es una de las razones por las que los fans de Rociíto le acusaron de haber cruzado los límites. Algunos lo vieron como una provocación y otros pensaron que simplemente estaba haciendo daño a su progenitora. Pero, ¿cómo se ha tomado Flores todo esto? La joven prefiere no entrar en detalles, pues consdiera que sus problemas familiares no tienen que debatirse en los medios.

Manuel, el gran apoyo de Rocío Flores

Rocío Flores continúa construyendo su vida lejos de la televisión, centrada en su carrera como influencer y disfrutando de su vida personal con Manuel Bedmar. Aunque gran parte del público no apostó por esta relación, el paso del tiempo ha demostrado que están hechos el uno para el otro. El andaluz fue acusado de ser infiel a la hija de Antonio David Flores. Por suerte esta trama tuvo un final feliz, pues Rocío pensó que lo mejor era confiar en su novio.

Una de las cosas que se comentó en su momento es que Manuel estaba deseando hacerse famoso. Lo cierto es que le tentaron para concursar en ‘Gran Hermano VIP’, incluso él mismo barajó la posibilidad de entrar en el reality, pero finalmente cambió de planes.