Rocío Flores rompe su promesa y deja a todos sin palabras

La hija de Rocío Carrasco y Antonio David Flores ha sorprendido a todos al romper su promesa de no hablar de Olga Moreno ni de su paso por ‘Supervivientes’. A pesar de haber declarado públicamente que no comentaría nada sobre el concurso de su ex madrastra, la situación cambió radicalmente cuando Olga fue nominada. Rocío Flores no solo expresó su apoyo, sino que también pidió abiertamente votos para salvarla, aunque esto no impidió que la andaluza fuera finalmente expulsada. Su petición no ha servido de nada, aunque la intención es lo que cuenta y la influencer puede presumir de haber intentado ayudar a Moreno.

La relación entre Rocío Flores y Olga Moreno ha sido muy delicada. Tras años de amistad, la ganadora de ‘Supervivientes 2022’ y la hija de Antonio David Flores tuvieron un serio desencuentro que rompió su buena conexión. Durante dos años, mantuvieron una notable distancia. Sin embargo, los últimos movimientos de Rocío en redes sociales indican que la enemistad podría estar llegando a su fin. Hay que recordar que Olga tuvo una hija con Antonio David, joven que es hermana de Rocío, por eso esta última quiere lo mejor para la empresaria.

Las palabras de Rocío Flores sobre Olga Moreno

Cuando le preguntaron por el concurso de Olga Moreno, la nieta de la Más Grande no dudó en mostrar su apoyo y pedir votos para salvarla. «Por supuesto que apoyo a Olga en su concurso en ‘Supervivientes’, al 100%. Creo que a nivel personal tiene muchísimo mérito que, viviendo el duelo por la reciente muerte de su madre, haya decidido participar», declaró Rocío, resaltando el valor y la determinación de Moreno.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por O L G A M O R E N O (@olgamorenooficial)

«Quiero dar las gracias a todo el mundo que votó para salvar a Olga. Me pareció muy heavy porque estaba nominada con Adara y ella es una concursante muy top y los porcentajes estaban muy igualados. Sé que dije que no me pronunciaría sobre nada, pero al estar nominada otra vez, voy a seguir pidiendo el voto para que la podamos salvar», añadió Rocío.

La creadora de contenido recuerda que Olga Morneo perdió a su madre, Rosa Obrero, justo antes de viajar a Honduras, por eso cree que está haciendo un gran esfuerzo.

El conflicto se extiende por Telecinco

‘Supervivientes: All Stars’ no solo ha generado tensión en los Cayos Cochinos, también en los platós de los distintos programas de Telecinco. Sofía Suescun y Olga Moreno tuvieron un enfrentamiento, reflejando la alta competitividad y las fricciones personales que caracterizan el reality.

Kiko Jiménez, defensor y novio de Sofía Suescun, tuvo un enfrentamiento con Miriam, defensora de Olga Moreno. «Me parece una hipocresía decir que no hablemos de lo de fuera cuando Olga se pasó todo su concurso y ganó hablando de temas del exterior», criticó Jiménez, subrayando la contradicción en el comportamiento de la ex de Antonio David Flores.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por O L G A M O R E N O (@olgamorenooficial)

Kiko no se contuvo en sus críticas, afirmando que Olga había empezado la gala criticando a otro concursante, Abraham, y se había presentado como víctima. La tensión aumentó cuando Miriam intentó defender a Olga, pero Jiménez lanzó una indirecta que claramente aludía a Rocío Flores, a pesar de que no podía nombrarla directamente debido a las restricciones de la cadena.

«Tú te pareces mucho a una que yo me sé», insinuó Jiménez, generando un momento incómodo. Miriam, visiblemente molesta, le desafió a que lo dijera claramente. Jiménez respondió con una descripción que apuntaba inequívocamente a Rocío Flores, pero optó por no seguir con el tema para evitar problemas legales. «Dímelo, valiente. Fuera no me lo vas a decir porque no tienes que hablar nada conmigo fuera», sentenció Miriam.

La reconciliación de Olga Moreno y Rocío Flores

El inesperado apoyo de Rocío Flores a Olga Moreno y las tensiones en el plató de ‘Supervivientes’ han sumado un nuevo capítulo a esta historia. Aunque Olga fue expulsada del concurso, el gesto de Rocío podría marcar el inicio de una reconciliación. Por eso es tan importante ver qué pasa cuando Moreno llega a España. No podemos perder de vista que debe reencontrarse con Jorge Javier Vázquez, uno de sus grandes enemigos. El presentador es el encargado de conducir las galas, ¿cómo reaccionarán al verse en el mismo espacio?

Mientras tanto, el público sigue atento a cada movimiento de los protagonistas, esperando ver cómo se desarrollan las dinámicas en el programa y en las redes sociales. Rocío Flores ha demostrado que, a pesar de las promesas, las circunstancias pueden cambiar y llevar a decisiones inesperadas. La evolución de estas relaciones ha puesto en el foco a Antonio David Flores, quien ha decidido guardar silencio. De momento no se ha pronunciado.