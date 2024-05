Roberto Brasero pone en rojo el mapa de España para el fin de semana

El mapa de España para el fin de semana de Roberto Brasero estará en rojo, todo el país sufrirá las consecuencias de unas temperaturas que ascenderán hasta las nubes. Habrá llegado el momento de empezar a ver las cosas desde otra forma, el mes de junio no podría empezar peor.

El calor parece que quiere llegar con fuerza antes de tiempo, pero cuidado porque estos altibajos que estamos viviendo tendrán unas consecuencias inesperadas. Se avecina un cambio que puede llegar a ser el que nos marque el tiempo libre de estos días.

Toda España en rojo este fin de semana

Este fin de semana España se teñirá de rojo y no será animando a la selección antes de tiempo, sino que deberemos estar muy atentos al termómetro. Parece que las altas temperaturas de estos días despedirán un mes de mayo que puede llegar a ser el que nos dé una espera sorpresa.

Roberto Brasero es uno de los expertos en el tiempo que sabe muy bien qué es lo que nos espera. Es cuestión de ponernos manos a la obra, a prepararnos viendo los mapas para estos días. Parece que no tendremos tregua en una primavera que nos ha lanzado todas las anomalías habidas y por haber.

Nada más empezar esta estación tuvimos que hacer frente a un cambio en las temperaturas que nos dejó sin Semana Santa. La lluvia llegó en marzo, como hacía 30 años, que no llegaba con una fuerza que realmente costaba de creer, al igual que la nieve que fue más abundante que en el mes de abril.

El cambio de tiempo ha acabado siendo el que nos ha acompañado, pasando de un marzo frío a un abril de récord de temperaturas, sin olvidar un mes de mayo en el que la lluvia, y hasta la nieve, también ha estado muy presente. Vivimos una serie de anomalías térmicas que hemos podido comprobar en estos días pasados y que volveremos a ver en estos días.

Mayo se está despidiendo, dando paso a mes de junio, que parece que también apunta maneras. Se aproximan las vacaciones y con ellas, nos espera un importante cambio de tiempo con el que quizás no contábamos. Es un giro radical para el que debemos estar preparados. Un cambio que Roberto Brasero nos explica desde su previsión del tiempo de Antena 3.

Esta es la previsión del tiempo de Roberto Brasero

—MÁS #calor de día y ahora también de NOCHE— ✅esta noche posible #nochetropical en Madrid con mínima prevista de 20ºC ❗️

✅y para el jueves #avisos ⚠️ nivel 🟡por 38ºC en el Valle del Guadalquivir ‼️ pic.twitter.com/wtxcEpiAAE — Tutiempo (@tiempobrasero) May 28, 2024

A las puertas del fin de semana y de la llegada de unas noches tropicales que nunca hubiéramos pensado que llegarían tan pronto. Nos encanta el verano, ir a la playa, a la piscina, de cañas, pero, no es nada agradable no poder dormir por un calor que de noche no pasa. Estos días las temperaturas pueden colocar a toda España en color rojo.

La previsión de Roberto Brasero no deja lugar a dudas: «Las noches en las que el termómetro no baja de los 20º, denominadas noches tropicales, son comunes por estas fechas en Canarias, pero también cada vez más frecuentes en zonas de la península. Este martes, además de en numerosos puntos del archipiélago canario, han tendido noche tropical en Cartagena (Región de Murcia) con 20,1º de mínima, en Marbella (Málaga) con 21,1º o en Cabo de Gata (Almería) con 21º. Esta próxima madrugada podría darse incluso una mínima de 20º en Madrid. Sería la primera noche tropical del año en la capital».

Sigue la explicación de estas altas temperaturas: «Y es que durante el miércoles seguirán subiendo las temperaturas. Tanto las mínimas como las máximas, es decir, las nocturnas y las diurnas. Quienes madruguen se encontrarán con un amanecer más cálido, y no solo en la zona centro con esa posible noche tropical de Madrid. Subirán también de forma notable las mínimas en la provincia de Toledo, en Extremadura y en toda la mitad norte, aunque el contraste lo encontraremos en el interior del norte peninsular donde los madrugadores se encontrarán con un amanecer todavía por debajo de los 10º, como los 8º de mínima prevista en Vitoria, o los 9º de Oviedo, Burgos, o León. Pero hay que tener en cuenta que hace menos de una semana estábamos rozando la helada en algunas de esas capitales: el martes pasado tuvimos una mínima de 2º en Burgos, 4º en Vitoria… y 6º en Zamora, donde mañana la mínima prevista es de 14º. ¡ya sí que se notará meno frío!».

Las temperaturas seguirán subiendo a medida que se acerque el fin de semana: «Hará este miércoles también más calor por la tarde, por ejemplo, en el interior de Valencia y Alicante, donde las máximas pueden subir de golpe hasta 7 grados respecto a las de hoy. De nuevo alcanzarán o superarán los 35º en los valles del Tajo, Guadiana y Guadalquivir (en Sevilla y Córdoba tendrán las más altas del miércoles con 37º) y cerca de esos 35º se quedarán también en Madrid, Lleida y Zaragoza. Será un miércoles soleado con algunas nubes bajas matinales en Galicia y Cantábrico y, más persistentes, en el Estrecho y Melilla, donde el viento de levante seguirá fuerte».