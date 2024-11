Roberto Brasero pone día a la llegada del frío invernal y avisa: «Un potente…»

La llegada del frío invernal es inminente, Roberto Brasero, no duda en exponer una serie de elementos que quizás hasta ahora no habíamos pensado que llegarían con tanta fuerza. Son días en los que debemos empezar a pensar en lo que tenemos por delante y en la forma de afrontarlo. Sin duda alguna, habrá llegado el momento de ver que este mes de noviembre ha empezado con una fuerza que quizás hasta ahora no habíamos visto llegar. Con una velocidad que quizás hasta ahora no habíamos visto.

La manera en la que avanzamos con un mes en el que el cambio debe ser una realidad se ha convertido en casi algo de lo que estamos pendientes. Expertos como Roberto Brasero no dudan en apostar claramente por una previsión del tiempo que se adelanta a todas las demás y no duda en darnos algunos elementos que quizás hasta ahora no teníamos en mente. Miramos al cielo y nos alejamos de aquella estabilidad que hasta el momento no habíamos ni pensado. Este fin de semana quizás debemos empezar a preparar el abrigo y la chaqueta ante lo que tenemos por delante.

Pone día a la llegada del frío Roberto Brasero

Roberto Brasero pone fecha a un cambio de rumbo para el que debemos estar preparados. Será mejor que empecemos a pensar en un fin de semana en el que todo es posible, de la mano de algunos detalles que quizás hasta ahora nunca hubiéramos ni imaginado.

Es el momento de apostar por algunos pequeños detalles que son los que marcarán la diferencia en un fin de semana en el que deberemos sacar la ropa de abrigo. Sin duda alguna, tenemos una serie de planes que pueden verse afectados por una serie de cambios en el tiempo que pueden ser fundamentales.

Miramos al cielo y esperamos esta situación que ante algunos elementos debemos empezar a prepararnos de una forma o de otra. Es tiempo de grandes cambios y en especial de generar algunas pautas que pueden ser las que marcarán un destacado cambio de ciclo que hasta el momento no esperaríamos.

El frío invernal se ha convertido en una novedad destacada que hasta el momento no hemos tenido y seguro que cambiará por completo todo lo que tenemos por delante y la forma de organizar el fin de semana.

Llega un importante cambio de tiempo

Hasta el momento, el frío, no ha sido un problema, sino todo lo contrario, parecerá que la inestabilidad acaba siendo la protagonista de una serie de elementos que quizás hasta ahora no habíamos tenido en mente. Son días de ver qué es lo que nos está esperando en forma de un cambio significativo que quizás no esperaríamos tan pronto.

El tiempo parece que este fin de semana nos guarda un importante cambio. Tal y como nos adelanta este experto desde su canal de El Tiempo: «Para este viernes disminuye la inestabilidad propiciada por lluvias y tormentas fuertes: se retira momentáneamente el aire frío en altura, por lo que los chaparrones deberían ira menos. Todavía alguno puede ser fuerte en zonas de Baleares o en Girona, sobre todo a primeras horas. A la vez que regresa cierta calma al este de España, irá cambiando el tiempo por el oeste: este viernes llegan las lluvias de la mano de un frente atlántico, algo absolutamente normal, propio de estas fechas. Algo más abundantes serán en Galicia, con alguna tormenta incluso, y se irán extiendo hasta Asturias, oeste de Castilla y León y de Extremadura. Y para el resto de la península, más nubes que hoy, pero en principio sin lluvias. Temperaturas más bajas en esas zonas y sin cambios en el resto. En Canarias siguen esos 30º o más que están teniendo en las islas orientales, más elevadas de las propias para esta fecha».

Lo peor de esta previsión hace referencia a unas lluvias que pueden ser determinantes: «Durante estos dos últimos días -ayer miércoles y este jueves- se ha ido colando de nuevo el aire frío en capas altas de la atmósfera por el noreste peninsular y ha propiciado que regresen esas tormentas y lluvias que dijimos ayer. Algunos chaparrones intensos los hemos tenido en Cataluña sobre todo ayer por la tarde con carreteras con balsas de agua en Torá (Lleida) tras caer 45 l/m2, y en Moiá y Tona, ambos en la provincia de Barcelona cayeron 40 l/m2. En el caso de la Comunidad Valenciana ya anoche empezaron y aun han seguido esta mañana llegando a acumular 54 l/m2 en Miramar (Valencia) o 27 en Barx y también en la provincia de Alicante con 45 l/m2 en Pego o 20 en Jávea. En la zona 0 de la DANA no han sido tan abundantes, pero vuelve a encoger el alma esas imágenes de anoche donde llueve sobre los enseres destrozados, acumulados a las puertas de las casas, en mitad de la calle y del barro. En Baleares también han golpeado las tormentas, y esta mañana se han registrado problemas en Mallorca por la lluvia y durante buena parte de la noche numerosas tormentas con abundantes rayos».