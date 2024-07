Roberto Brasero confirma el peor fenómeno que llega a España: pone fecha exacta

Pone fecha exacta a Roberto Brasero al fenómeno que llega a España, llega el momento en el que tenemos que prepararnos para lo peor. El verano ya está aquí, por mucho que queramos dejar a un lado aquello que nos había preocupado en años anteriores, es imposible. Las altas temperaturas serán una realidad que nos golpearán de lleno y que pueden afectarnos más de lo que nos imaginaríamos. El momento que nadie querría vivir ha llegado y nos ha afectado con mucha fuerza, hay fecha exacta para lo que llega.

El experto en el tiempo, Roberto Brasero, no ha dudado en prepararnos para unas jornadas que pueden ser históricas. Se acerca lo que pensábamos que este año no llegaría, un aumento de las temperaturas que se ha convertido en toda una pesadilla. Las cifras no dejan lugar a dudas, estamos ante una situación que nadie hubiera esperado y que acabará siendo la que marque una diferencia importante en todos los sentidos. Si has empezado las vacaciones estos días, prepárate para no salir de casa. Se acerca la peor ola de calor de la temporada y no tiene fecha de final.

Confirma el peor fenómeno que llega a España Roberto Brasero

Roberto Brasero siempre ha mostrado la realidad de una previsión del tiempo que está dejando registros que pueden acabar siendo los que marquen la diferencia. Estamos ante una situación que puede llegar a ser la que nos afecte y nos haga reaccionar, de una manera que realmente deberíamos haber esperado a estas alturas del año.

En verano hace calor, por lo que podemos empezar a prepararnos de una manera realmente que nos haga estar pendientes de unas temperaturas que pueden ser peligrosas. El aumento de las cifras que aparecen en los termómetros está siendo un problema durante los últimos años.

Estamos ante una situación que puede llegar a ser la que marque una diferencia importante. Las cifras que superan los 40º en la época más dura del verano, no debería ser habituales, como tampoco son nada normales, las noches tropicales. Cuando las temperaturas no bajan de los 20º por las noches.

Ese ambiente asfixiante del que pensábamos que nos habíamos librado, será una realidad a partir de este día. Expertos como Roberto Brasero ya empiezan a lanzar las alertas necesarias para que nos preparemos, esta es la fecha exacta que debes señalar en el calendario.

Pone fecha exacta en esta previsión del tiempo

La previsión del tiempo es algo para lo que debemos estar preparados, especialmente cuando estamos ante unas cifras que pueden llegar a ser complicadas. Los termómetros no dejan de subir y pueden acabar siendo un problema mayor. Roberto Brasero ha lanzado una seria advertencia desde su canal de El Tiempo.

Tal y como nos indica desde su previsión del tiempo: «Ya hemos tenido algunos días de mucho calor este verano en algunas zonas de España, ya se registraron la semana pasada en el Valle del Guadalquivir o ayer mismo en Málaga, Murcia o el interior de la Comunidad Valenciana. Pero una ola de calor requiere otros dos ingredientes más, aparte de que la temperatura sea elevada: uno es que afecte a un número representativo del territorio y otra es que persista en el tiempo. El criterio exacto de ola de calor que da la AEMET es el siguiente: “Se considera ‘ola de calor’ un episodio de al menos tres días consecutivos, en que como mínimo el 10% de las estaciones consideradas registran máximas por encima del percentil del 95% de su serie de temperaturas máximas diarias de los meses de julio y agosto del periodo 1971-200”.

La fecha ya está en el calendario: «En avisos se cuenta el comienzo previsto de la ola de calor: este próximo jueves día 18. Y se cuenta también la duración estimada: Al menos hasta el sábado. Lo de ‘al menos’ es importante porque el fin de semana en algunas zonas bajarán las temperaturas, pero ¿lo suficiente para que ya no se cumpla ese criterio citado? Pues eso es lo que hay que ir viendo, pero aparte de lo que diga el criterio, o nos quedemos grado arriba o grado abajo, lo cierto es que mucho calor seguirá haciendo, que se incrementa incluso más en algunas zonas y que se prolongará también la semana que viene. Muchas veces las olas se sabe cuando empiezan pero no cuando terminan…. Ahora enseguida damos el pronóstico de su posible evolución, pero antes veamos cuáles serán las zonas más afectadas».

Golpeando especialmente a estos puntos: «La zonas más afectadas serán la zona centro, mitad sur (salvo el litoral) y zonas del cuadrante noreste de la Península. Se espera que desde el jueves 18 se superen de forma bastante generalizada los 38ºC, alcanzando los 40-42ºC en zonas de los valles del Guadiana, del Tajo y del Ebro; e incluso los 42-44ºC en el valle del Guadalquivir. El día álgido de este episodio, según el aviso de AEMET, será el viernes 19, cuando los valores superiores a los 40ºC puedan darse de forma más extensa en las zonas anteriormente citadas. De forma menos intensa las temperaturas también serán altas en la meseta Norte e interior de Mallorca, donde se alcanzarán los 36ºC y puntualmente los 38º».