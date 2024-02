Roberto Brasero confirma lo que todos veíamos venir: "Febrero nos traerá..."

Roberto Brasero ha sido capaz de confirmar lo que todos veíamos venir, febrero nos traerá las esperadas lluvias. Estamos viviendo un invierno totalmente atípico con unas cifras que no son nada buenas y nos estarán dejando una situación especialmente preocupante.

La primavera parece que se ha instalado con una situación que realmente nos puede dejar unas cifras que no son nada buenas. Una temperatura tan alta en estas alturas del año puede acabar siendo preocupante. Por lo que deberemos estar pendientes de un tiempo que parece que cambiará.

Confirma Roberto Brasero lo que todos veíamos venir

El mal tiempo parece que como debería ser habitual en esta época del año será una realidad. Tocará esperar para ver qué es lo que acaba pasando después de un periodo tan incierto como el que hemos vivido con unos números que nos sumergen en lo peor del invierno de nuevo.

Este mes de enero se ha saldado con una situación que nada tiene que ver con lo que sería habitual para esta época del año, sino más bien todo lo contrario. Estamos ante un cambio de ciclo que podría acabar dejando una situación alarmante en gran parte del país.

Cataluña está a punto de declarar la emergencia climática, pidiendo la llegada de barcos que traigan esa imprescindible agua que necesita la zona más poblada de esta comunidad. Las restricciones están sobre la mesa, a no ser que llueve como se esperaría para esta época del año.

Hace años que no llueve como debería en un territorio que espera recuperar los niveles de unos pantanos que en algunas zonas están por debajo del 5%. La sequía es histórica y es de las peores de estos años, por lo que tendremos que estar muy pendientes de lo que estamos a punto de vivir.

La borrasca Juan fue la última en traer algunas lluvias a nuestro país, desde entonces un potente anticiclón se ha instalado. Dejando temperaturas por encima de los 20º en gran parte del territorio, algo que debería dar paso a una situación radicalmente distinta en todos los sentidos.

El tiempo acabará siendo el protagonista en unos días, según Roberto Brasero la lluvia es algo que todos veíamos venir, en algún momento tenía que llover, pero ahora ya tenemos fecha en el calendario. Este es el día en el que veremos llover en España.

Febrero nos traerá lluvia

La lluvia será la gran protagonista de este mes de febrero, parece que ya tiene fecha de llegada, algo que deberíamos tener en cuenta. Roberto Brasero analiza la situación actual y parece que ya pone fecha a un cambio que debería llegar durante esta semana.

Tal y como nos indica en su previsión: “La marmota Phil ha pronosticado que la primavera americana se adelanta. Recalco lo de americana porque aquí va a ser justo lo contrario: tras casi tres semanas de adelanto primaveral, la que viene cambiará el tiempo y volvemos a temperaturas más propias de estas fechas y, algo más importante, volveremos a ver llover en España. Y en algunos casos podrían ser lluvias abundantes. Va tomando forma ese importante cambio de tiempo del que venimos hablando y que podría suceder justo dentro de una semana.”

El anticiclón se irá debilitando y a medida que avance la semana empezaremos a notar unos cambios que serán la realidad: “Siempre decimos que, a una semana vista, el pronóstico puede variar. Pero ya son varias salidas en las que los modelos de previsión apuntan la posibilidad de lluvias para la semana que viene y que venimos contando estos días atrás. Además, alguno de ellos apunta incluso a que las lluvias pueden ser abundantes en zonas del oeste y centro peninsular. Es como si la lluvia fuese como alguien que esperando detrás de una puerta cerrada y, al abrirla de golpe, entra a trompicones. Eso podría pasar al retirarse el anticiclón a partir del próximo jueves 8 y que ya pueda llegar un frente a Galicia. El viernes 9 ese frente, ya con la puerta abierta, podía penetrar en la península y el fin de semana del 10 y 11 también sería de lluvias, sobre todo el sábado.”

Detrás de estas lluvias, llegarán más: “Y detrás de este frente podrían llegar más para dejarnos una segunda quincena de febrero con un ambiente muy distinto, húmedo y más fresco que el de ahora, y así podría ser marzo según algunos pronósticos. Pero eso es aventurarse mucho. De momento, y en resumen, tendremos tiempo primaveral para este fin de semana y el viernes que viene llegará un frente de lluvias que no va a solucionar de golpe la sequía en las zonas donde ya se sufre pero que podría ser el primero de varios. Porque en realidad eso es lo que se necesita: una racha de lluvias seguidas y que no caigan solo en el oeste peninsular, un cambio en el patrón meteorológico dominante. Y eso es lo que de momento empezamos a ver: la retirada la semana que viene de este potente anticiclón. Se trata de un primer paso. Y muy probablemente no será el único. El invierno no ha terminado.”