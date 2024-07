Comunicado urgente de la AEMET: llegan los 45 grados a España

La AEMET ha lanzado un comunicado urgente, llegan los 45 grados a España, una temida cifra en plena ola de calor. Las altas temperaturas están siendo una realidad que pone los pelos de punta a aquellos que pensaban que nunca tendrían que volver a ver un verano como los pasados. En esta época del año hace calor y nuestro país se acaba convirtiendo en un horno ibérico. Un problema que lo convierte en uno de los países más afectados por unas temperaturas que acaban batiendo todos los récords habidos y por haber.

Las altas temperaturas de estas últimas jornadas han acabado siendo las que se han convertido en un problema. En especial, para las personas vulnerables, los niños y las personas mayores deberán hidratarse al máximo para poder luchar contra ese ascenso de las temperaturas que tenemos por delante. Habrá llegado el momento más temido, cuando el termómetro empieza a subir y no tiene intención de bajar. Lo que nos espera es un importante cambio de tiempo para el que debemos estar preparados. La AEMET ha tenido que emitir un comunicado ante ese aumento de las temperaturas que tenemos por delante.

Urgente comunicado de la AEMET

Los expertos de la AEMET no paran de actualizar unos mapas del tiempo en el que se aprecia la llegada de una situación que no es nada buena, sino todo lo contrario. Las olas de calor son el gran enemigo de cualquiera, el problema no son los 45º a los que se puede llegar por la mañana, debemos tener en cuenta los que se llega por la noche.

Las cifras son realmente sorprendentes y pueden ponernos los pelos de punta. Por mucho que queramos hacer planes al aire libre con unas temperaturas que estarán por encima de lo que sería habitual, será imposible. Las recomendaciones de los expertos son muy claras, salir de casa cuando llega lo peor de este termómetro no es nada recomendable.

Lo que pensábamos que no llegaría nunca, ese inesperado aumento de las temperaturas del que hasta la fecha nos habíamos librado, vuelve a ser una realidad. El verano más duro, aquel para el que hay que prepararse a consciencia, con el aire acondicionado o con cualquier sistema que nos sirva para luchar contra las altas temperaturas, llega hoy con intenciones de quedarse unos días más. Esta es la dura previsión de la AEMET.

Llegan los 45 grados a España

El aviso especial de la AEMET hace referencia al día de hoy y advierte de una situación anómala de altas temperaturas que puede dejar unos registros totalmente fuera de lugar. Será mejor que nos preparemos para vivir la primera gran ola de calor porque las temperaturas de este fenómeno son realmente sorprendentes.

Tal y como dice el comunicado de urgencia de la AEMET: «Un amplio anticiclón en niveles medios y altos, situado en estos momentos en el interior de Argelia, se intensificará y extenderá durante los próximos días hacia el oeste, induciendo así, a partir de mañana miércoles 17, un flujo de componente sur, que introducirá, sobre la Península y Baleares, una masa de aire muy cálido, seco y estable. La presencia de esta masa de aire, junto con la elevada insolación asociada a una situación de gran estabilidad atmosférica, provocará un ascenso generalizado y progresivo de las temperaturas en buena parte del área peninsular, principalmente entre el jueves y el fin de semana, y que dará lugar a unos valores térmicos más altos que los habituales en estas fechas, salvo en el noroeste peninsular y área cantábrica donde habrá un flujo atlántico, más fresco».

Siguiendo con la misma predicción: «Las zonas más afectadas serán la mitad sur y el cuadrante noreste de la Península, donde se espera que desde el jueves 18 se superen de forma bastante generalizada los 38 oC, alcanzando los 40-42 oC en zonas de los valles del Guadiana, del Tajo y del Ebro; e incluso los 42-44 oC en el valle del Guadalquivir. El día álgido de este episodio será el viernes 19, cuando los valores superiores a los 40 oC puedan darse de forma más extensa en las zonas anteriormente citadas. De forma menos intensa las temperaturas también serán altas en la meseta Norte e interior de Mallorca, donde se alcanzarán los 36 oC y puntualmente los 38º».

Este episodio de calor se extenderá hasta la semana que viene con algunas novedades importantes: «A partir del sábado, día 20, es probable que la entrada de una masa de aire atlántica más fresca de lugar a un descenso térmico en la vertiente atlántica peninsular, pero todavía se mantendrán las temperaturas bastante altas, principalmente en el tercio este peninsular donde el viento de componente oeste provocará un aumento adicional, con máximas que pueden alcanzar los 42-44 oC en los valles del Ebro, el Júcar y el Segura».