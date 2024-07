Oficial: el Real Madrid anuncia la renovación de Modric hasta 2025

El Real Madrid ha anunciado la renovación de Luka Modric por un año más, hasta el 30 de junio de 2025. El propio jugador confirmó su continuidad a la afición madridista durante la celebración de la Decimoquinta, y este miércoles el club ha hecho oficial la noticia. Modric llegó al Real Madrid en 2012, y en sus 12 temporadas defendiendo la camiseta blanca se ha convertido en una leyenda del Real Madrid y del fútbol mundial.

Con el Real Madrid ha ganado 26 títulos: 6 Champions League, 5 Mundiales de Clubes, 4 Supercopas de Europa, 4 Ligas, 2 Copas del Rey y 5 Supercopas de España. Modric es uno de los cinco jugadores que han logrado ganar 6 Copas de Europa y cuenta con el mayor número de títulos en la historia de nuestro club.

A nivel individual, Modric ganó en 2018 el Balón de Oro, el Premio The Best al Jugador de la FIFA y fue designado Jugador del Año de la UEFA. Ha formado parte en 6 ocasiones del Once Mundial FIFA FIFPro y ha sido designado 2 veces como Mejor Centrocampista de la Champions League. Ha ganado 1 vez el Balón de Oro y 1 vez el Balón de Plata del Mundial de Clubes. Con la selección croata, ganó el Balón de Oro del Mundial 2018 y el Balón de Bronce del Mundial 2022.

Modric ha disputado 534 partidos con el Real Madrid, en los que ha marcado 39 goles, y es internacional con Croacia, selección con la que ha jugado 178 partidos y tiene el récord histórico de internacionalidades. Casi nada. El centrocampista ha pasado a un segundo plano esta temporada, ya que no ha contado con todos los minutos que él hubiera deseado, pero ha cumplido con su rol a la perfección y ha sido un jugador importante en la rotación de Carlo Ancelotti.

Modric se bajará el sueldo a la mitad

Luka Modric ya confirmó su renovación durante la celebración de la Decimoquinta. El croata se mostró muy feliz por la conquista de una nueva Copa de Europa y se despidió de la afición «hasta la temporada que viene». «Qué alegría estar aquí tras dos años. Muchas gracias por vuestro apoyo. Esta Champions es vuestra y hasta la temporada que viene», señaló.

El capitán del Real Madrid ha hecho un gran esfuerzo para seguir vistiendo esta camiseta. Luka ha llegado a un acuerdo con la directiva para rebajarse su salario a la mitad. Es decir, a partir de la próxima temporada el centrocampista cobrará cinco millones netos, el 50% de lo que firmó en su anterior prolongación.

Esta renovación el compromiso de Modric con el Real Madrid tras un año que el que ha tenido un rol secundario, donde su presencia en el once ha caído considerablemente. Le llevó un tiempo asimilarlo, pero finalmente lo aceptó y se convirtió en un jugador importante partiendo desde el banquillo. A sus 38 años (cumplirá 39 en septiembre), el internacional croata ha jugado un total de 46 partidos, la mayoría de suplente.

La próxima campaña, tras las salidas de Nacho y Kroos, Modric dará un paso al frente y se convertirá en el primer capitán del Real Madrid. El mediocentro tiene muy claro cuál será su rol en el campo y en el vestuario, donde se ha convertido en un peso pesado y una persona fundamental para todos sus compañeros.