Carapaz se lleva la primera etapa de los Alpes en la resurrección de Evenepoel

Richard Carapaz se llevó la primera etapa en los Alpes del Tour de Francia. El ecuatoriano consumó su superioridad en la escapada imponiéndose en la estación de Superdevoluy, aventajando en más de medio minuto a Simon Yates en una etapa en la que Enric Mas fue tercero. Aunque lo importante pasó atrás. Pogacar atacó en lo que fue un amago de pájara de Vingegaard. No lo aprovechó del todo el esloveno, aunque Remco Evenepoel sí que consiguió darle un pequeño bocado de 12 segundos en su pelea por la segunda plaza.

Después de la victoria de Philipsen en Nimes, llegaba el turno de la montaña. La edición del 2024 de este Tour llega a su fin y lo hace con los Alpes, antes del colofón final que se dará con la contrarreloj de Niza. Tocaba etapa no muy dura, en la que lo mejor estaba reservado para el final, puesto que en los últimos 40 kilómetros aparecían un puerto de segunda, otro de primera y el ascenso final a la estación de esquí de Superdevoluy, con cota de tercera categoría.

El perfil de la etapa invitaba a que la escapada del día pudiera pelear por la etapa y así fue. Los fugados, entre los que encontrábamos buenos escaladores como Carapaz, Simon Yates y Mas –que acabaron en las tres primeras posiciones–, contaban con una ventaja de nueve minutos cuando comenzó la montaña.

En la escapada del día, Movistar consiguió meter a Mas y a Alex Aranburu. Sin embargo, no consiguieron introducirlos en la famosa fuga de la fuga. En ella, Simon Yates pareció ser el más listo, puesto que se fue en solitario hacia la victoria. Pero por detrás arrancó entonces Carapaz, consiguiendo dar caza al británico antes de coronar el puerto de Noyer. Le dejó atrás y se marchó en solitario a por la victoria.

Por detrás, Enric Mas seguía a buen ritmo y consiguió superar a los perseguidores y posicionarse por detrás de Yates. No logró alcanzarle, pero firmó un meritorio tercer puesto, que le sirve para resarcirse de un Tour bastante mejorable. En lo que llevamos de carrera, el corredor balear se había dejado ya una hora con los favoritos e incluso su compañero Javi Romo se había convertido en la primera espada del equipo telefónico en la general.

Carapaz gana y Evenepoel lo prueba

El peligro real estaba en Noyer, el puerto de primera que precedía a la ascensión final. Con rampas durísimas, se esperaba que, si en algún momento podía atacar Vingegaard, fuese ahí. Pero no. El danés no parecía estar, por lo que quien no dejó pasar la oportunidad para lucirse fue –sorpresa– Tadej Pogacar.

En lugar de guardarse por lo que pueda pasar estos días y correr de forma proteccionista, prefirió dar espectáculo. Atacó en los kilómetros finales de Col du Noyer y fue entonces cuando se comprobó que Vingegaard no tenía las mejores piernas posibles. Evenepoel se dio cuenta e intentó aprovechar el amago de pájara del danés, pero no consiguió abrir un hueco definitivo.

Al final, terminaron dando caza a Pogacar cuando se allanó la carretera y, en la última subida, casi llegando a meta, fue Evenepoel el que probó suerte. Se consiguió marchar, aunque únicamente logró recortarle 12 segundos al del Visma en la general. Por su parte, el líder de este Tour, que arrancó como una moto a 300 metros de meta, le arañó otros dos segundos.