Sánchez ordena a Armengol que pida callar a los diputados del PP

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha ordenado a la presidenta del Congreso, Francina Armengol, que pida callar a los diputados del PP: «Todo el rato hablando la bancada del PP, no sé si no le interesa esta comparecencia». «Intentemos guardar silencio cuando alguien está usando la tribuna para orar porque es muy complicado», le ha reprochado la ex presidenta socialista de las Islas Baleares a los diputados populares.

«Tantas comparecencias que piden y cuando vengo ustedes no escuchan nada, están a lo suyo», le ha recriminado el jefe del Ejecutivo, hablando por encima de las últimas palabras de Armengol. Y ha zanjado su discurso espetando: «Menuda falta de educación».

El presidente ha hablado este miércoles en una sesión plenaria extraordinaria en el Congreso. El líder socialista ha comparecido a petición propia para exponer «las líneas fundamentales del Plan de Acción por la Democracia», también conocida como ley mordaza contra los medios.

Sin embargo, el presidente ha ocultado las medidas concretas de su plan: apenas ha esbozado las líneas generales de la norma y se ha limitado a repetir los principales puntos del Reglamento Europeo de Libertad de los Medios de Comunicación.

En todo caso, Sánchez ha señalado que «el consumo reiterado de estas noticias falsas está ligado al voto de la ultraderecha» y que provoca «racismo, antisemitismo u homofobia». Ha relacionado estas noticias falsas con un «aumento de los delitos de odio». Ha establecido un vínculo entre «estas campañas y la injerencia de otras naciones en Europa». «Los enemigos de la democracia están usando las fake news para envenenar la sociedad», ha reflexionado.

El líder socialista ha detallado que «el 90% de españoles se ven expuestos a noticias faltas y 86% les cuesta distinguirlas». El jefe del Ejecutivo ha indicado que «hay alguien» que «fabrica» la desinformación y que intenta «erosionar la confianza en las instituciones».

Considera que todo ello genera «percepciones distorsionadas» que desembocan en que la gente piense que la economía va mal o que la inmigración ilegal es una amenaza.

Selección y Alcaraz

Pedro Sánchez se ha arrogado en su comparecencia las victorias de la selección española de fútbol, tanto la femenina, en el Mundial de 2023, como la masculina, en la Eurocopa de 2024, además de la del tenista Carlos Alcaraz en Wimbledon: «España vive uno de sus mejores momentos».

El jefe del Ejecutivo ha expuesto como un gran logro sus últimos acuerdos con el PP, como la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), órgano de gobierno de los jueces. También ha apuntado que España «se sitúa a la cabeza del crecimiento económico, contamos con una economía fuerte y equilibrada». «Es un éxito de país y del conjunto de la sociedad española, que especialmente resulta meritorio al lograrlo en un conjunto geopolítico complejo con dos guerras, una en Ucrania y otra en Oriente Medio», ha apuntado el secretario general del PSOE.

«Si a todo ello sumamos la pujanza del deporte español con la reciente victoria de Carlos Alcaraz en Wimbledon, a nuestras campeonas del mundo en fútbol y a la reciente victoria de La Roja en la Eurocopa, pues podemos decir que España vive uno de los mejores momentos de su historia», ha señalado el líder socialista en la Cámara Baja.

¿Qué es la ley mordaza?