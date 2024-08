La razón por la que Emilio Aragón desapareció de la televisión

El actor y productor Emilio Aragón está atravesando un momento que nada tiene que ver con la vida que vivió durante los años 90. El artista, popularmente conocido como Milikito, por ser el hijo de Miliki, fue uno de los nombres más conocidos de la televisión, pero ahora ha modificado su hoja de ruta. Su gran repertorio de profesiones y funciones dentro del mundo del entretenimiento (actor, director, humorista, presentador, payaso, músico, cantante, compositor y empresario audiovisual) le llevaron a lo más alto. Sin embargo, hace un tiempo decidió desaparecer y a continuación desvelamos el motivo.

Emilio Aragón visitó ‘La matemática del espejo’ de La 2 de TVE, donde explicó a Carlos del Amor cuáles son las preocupaciones, distracciones y pasiones que llenan su vida en la actualidad. Unas actividades completamente alejadas del frenesí que supuso el éxito de algunas de sus actuaciones y presentaciones más conocidas, como ‘VIP’ y ‘Médico de familia’ o de la fundación de Globomedia, productora de series tan famosas como ‘Los Serrano’, ‘7 vidas’ o ‘Aída’.

El artista es uno de los rostros más queridos de nuestro país. Como todo el mundo sabe, siempre ha sido reservado con su vida privada, pero nunca ha escondido nada. Sus hijos han heredado su talento y algunos también se dedican a los medios. Eso sí, ninguno ha conseguido tanta repercusión como Emilio, cuyo padre se encargó de demostrar que no hay nada mejor que hacer reír al público.

Así es la nueva vida de Emilio Aragón

En estos momentos Emilio Aragón tiene otras motivaciones. Tal como afirmó en dicha entrevista de La 2, su principal motor son sus nietos. A sus 65 años, el humorista presume de su gran familia, formada por 3 hijos y 4 nietos, a quienes dedica gran parte de su tiempo. Pero sus pasiones no acaban con las personas que quiere, sino que sus inquietudes con el entretenimiento no han cesado en todo este tiempo. Por ejemplo, continúa produciendo algunos proyectos de teatro, musicales y circo, como ‘Godspell’, obra con la que realiza una gira entre 2024 y 2025.

Entre todas sus aficiones, Emilio destaca en su faceta como músico, que tiempo atrás aparcó y con la que actualmente se siente muy conectado: «El piano ha sido mi novia, que en algún momento abandoné y me esperó».

El recuerdo imborrable de Miliki

No hay ni un solo día en el que Emilio no se acuerde de su padre. Su reencuentro con el piano se debe, en gran medida, a Miliki, a quien un día le prometió que tocaría un concierto entero de Maurice Ravel: «Recuerdo que un día, hablando con mi padre, le dije: ‘Yo algún día lo tocaré’. Bueno, mi padre murió y no lo pude tocar (…) Después de la pandemia empecé a replantearme un montón de cosas en mi vida y me dije: ‘Tengo que estudiar ese concierto’ (…) Y me he pasado un año estudiándolo».

Este reencuentro con la música culminó en 2021 con la publicación de su propio álbum de piano, demostrando que su amor por la música sigue siendo una parte esencial de su vida. Además de la música, Emilio también se ha dedicado a la escritura, trabajando en novelas infantiles y juveniles. “Ahora estoy dando el último gruñido a alguna novela infantil juvenil”, afirmó durante la entrevista, indicando que su creatividad se expande más allá del ámbito musical.

Emilio Aragón desarrolla su talento musical

Emilio Aragón se define por su espíritu incansable de aprender y disfrutar como si fuera un niño: «Eso no se puede perder, no se debe perder. Yo creo que, en ningún ámbito de la vida, pero sobre todo en la creatividad (…) Hace diez días me compré un clarinete. Tengo ganas de aprender a tocar para tocar Swing y Dixie». Esta declaración resalta su constante búsqueda de nuevos desafíos y su deseo de seguir cultivando su creatividad y habilidades artísticas.

Además de su dedicación a la música y la escritura, Emilio Aragón también invierte su tiempo en la producción de proyectos teatrales y circenses. Entre sus últimos trabajos se encuentra ‘Godspell’, un musical que está realizando una gira programada entre 2024 y 2025. Esta faceta de su carrera muestra su compromiso continuo con el entretenimiento y su capacidad para reinventarse y explorar nuevas formas de expresión artística.

Sumando todo lo anterior podemos decir que la trayectoria de ‘Milikito’ ha dado un giro de 180º. La vida del artista ha tomado un rumbo que, aunque alejado del fulgor mediático de los años 90, está lleno de satisfacciones personales y profesionales. Su dedicación a su familia, su reencuentro con el piano, su incursión en la literatura y su continuo aprendizaje reflejan una vida rica en experiencias y logros.

El adiós de de Emilio Aragón de la televisión no es más que una evolución natural de un artista multifacético que sigue persiguiendo sus pasiones y disfrutando de cada momento con la misma curiosidad y entusiasmo de siempre. Por eso no hay que descartar que le volvamos a ver dentro de poco, pero ¿logrará protagonizar un papel tan famoso como el que interpretó en ‘Médico de familia’?