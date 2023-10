¿Quién es Desirée Cordero?, la nueva invitada de Pasapalabra

Tiene 30 años y puede presumir de tener a sus espaldas una dilatada trayectoria profesional. Desirée Cordero Ferrer fue coronada Miss Universo España en 2014 y desde entonces no ha dejado de trabajar con las mejores marcas. Ahora llega a ‘Pasapalabra’ para ofrecer su mejor versión, pero no es la primera vez que participa en el concurso. Roberto Leal contó con su presencia el pasado mes de enero. La modelo se convirtió en uno de los grandes descubrimientos del programa, por eso le han vuelto a invitar. La audiencia ha aplaudido esta decisión y ya hay mucha gente que quiere conocer mejor a Desirée.

La influencer tuvo mucha presencia en el formato presentado por Roberto Leal. Estuvo acompañada de Alejo Stivel, Michelle Calvó y Sergio Mur. Tenían un claro objetivo: a ayudar a Orestes Barbero y a Rafa Castaño a conseguir el bote final. Fue este último el que se alzó con la victoria, una victoria que todavía sigue dando mucho de que hablar. Tanto es así que la audiencia de Antena 3 no ha descansado hasta que el paradero de Orestes ha salido a la luz. Después de estar un tiempo apartado de los medios, ha regresado a primera línea para trabajar en TVE.

La vida profesional de Desirée Cordero

Desirée fue la sucesora de de Patricia Yurena Rodríguez. Las modelos establecieron una unión especial durante un tiempo, pues fue Patricia la que le entregó la corona de Miss España. Este mérito profesional marcó un antes y un después en la vida de Desirée Cordero. Los diseñadores más importantes se empezaron a fijar en ella y le ofrecieron participar en proyectos de todo tipo. Su gran cambio empezó en 2014 y desde el primer momento demostró que estaba a la altura de lo que se esperaba de ella.

Además de haber desfilado en las mejores pasarelas, Desirée Cordero también disfruta de una trayectoria muy desarrollada como creadora de contenidos. Patrocina productos en Instagram y muchas marcas están deseando trabajar con ella, pero no puede aceptar todas las propuestas que recibe. Por eso su presencia en ‘Pasapalabra’ está generando tanta repercusión.

Estuvo relacionada con Cristiano Ronaldo

Los rumores no han conseguido enturbiar su carrera, pero es cierto que en muchas ocasiones se ha hablado de ella por cuestiones relacionadas con su vida sentimental. Durante un tiempo estuvo relacionada con Cristiano Ronaldo y diversas fuentes aseguraron que entre ellos había una historia especial. Lo que sí está confirmado es que mantuvo una relación sentimental estable con dos futbolistas: Enzo Rennella y Joaquín El Tucu Correa. No obstante, estos noviazgos no llegaron a buen puerto.

Su noviazgo con Mario Casas

En agosto de 2021 ocupó muchos titulares porque se dejó ver con Mario Casas y las sospechas no tardaron en llegar. Cada vez había datos más concretos, así que terminaron reconociendo que entre ellos había surgido el amor. En aquella época Desirée Cordero ya había desfilado para la prestigiosa firma Victoria’s Secret. Es más, fue portada ‘Harper’s Bazaar’, la famosa revista fundada en 1867 en Estados Unidos. Es decir, no se hizo conocida por ser pareja de Mario Casas.