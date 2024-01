Quién es Carmen Almoguera, la desconocida hija del clan más famoso de la televisión

Carmen Almoguera es la hija pequeña de Carmen Borrego. Ha tenido muchas oportunidades de trabajar en la pequeña pantalla, pero considera que es un mundo que no le corresponde y siempre ha rechazado las ofertas que ha recibido. También es cierto que ha colaborado activamente en algunos proyectos, sobre todo en los que están relacionados con su madre. Intenta apoyarla siempre que puede y da la callada por respuesta cuando los reporteros le preguntan por las polémicas de su mediático clan.

Carmen Almoguera disfruta de una relación estupenda con Alejandra Rubio, la famosa hija de Terelu Campos. Los expertos en crónica social aseguran que entre ellas ha habido rivalidad en varias ocasiones. Las dos compiten por ser la favorita de María Teresa Campos, aunque realmente cada una tenía su hueco en el corazón de la presentadora. La realidad solo es una y no tardó en ver la luz. Alejandra aseguró que nunca ha tenido problemas con su prima, a pesar de que sí estuvieron un tiempo distanciadas.

La hija de Terelu Campos se enfrentó a Carmen Borrego cuando trabajaban juntas en el programa ‘Viva la Vida’. Los expertos en crónica social aseguran que los celos profesionales desataron esta guerra, aunque fuentes cercanas a la familia insinuaron que tía y sobrina nunca habían tenido un vínculo tan estrecho como parecía. La cuestión es que el paso del tiempo hizo que todo volviera a la normalidad y en estos momentos vuelven a ser la familia unida que siempre ha atraído tanto a la prensa del corazón.

El trabajo de Carmen Almoguera

El verdadero nombre de Carmen Almoguera es Carmen Rosa, así lo contó su madre en un plato de televisión. Lo cierto es que la colaboradora ha dado algunos datos de su hija porque se siente muy orgullosa de ella. En más de una ocasión ha dejado claro que va a ser «la Campos que se coma el mundo» porque tiene ambición y reúne las condiciones necesarias para llegar a lo más alto.

La joven ha estudiado Derecho y es abogada penalista, un trabajo que en su momento generó mucha repercusión porque Edmundo Arrocet aseguró que él era el responsable de este empleo. El humorista insiste en que sus contactos ayudaron a la hija de Carmen Borrego a encontrar un puesto después de terminar la universidad. La tertuliana ha reconocido que Edmundo fue muy generoso, pero ha dejado claro que este éxito le corresponde a su hija, quien siempre ha estado muy centrada en sus retos laborales.

Carmen Almoguera ha hablado

Carmen Almoguera participó en una de las entregas de ‘Mi casa es la tuya’ y le explicó a Bertín Osborne que no tenía ningún interés en convertirse en un rostro mediático. Recordó que es nieta de María Teresa Campos, así que ha tenido muchas oportunidades de saltar a la fama, pero ha pensado que lo mejor para su trayectoria es estar lejos del foco, a pesar de que gran parte de su familia ha seguido los pasos de la presentadora.

«Si te soy sincera he tenido tan cerca la televisión que no siento esa curiosidad. Es más, la conozco tan de cerca que no. En mi gremio es donde me siento a gusto», le explicó a Bertín Osborne. Después le recordó que se sentía muy cómoda trabajando de abogada. Según cuenta, es una apasionada de esta profesión y no necesita nada más porque ya es completamente feliz. «La cuestión es que me gusta mucho lo que hago y creo en lo que hago. Sí, me he enfrentado a situaciones complicadas. A un homicidio, por ejemplo, defendiendo al homicida. Un abogado no tiene que ser quien juzgue al cliente antes de que lo haga un juez».

Borrego está mucho más tranquila sabiendo que su hija pequeña ha renunciado a la fama de sus apellidos. Recordemos que tuvo un problema con su hijo mayor, el polémico José María Almoguera, que es hermano de Carmencita, cómo le llamaba María Teresa Campos.

El hermano de Carmen Almoguera

Carmencita es hermana de José María Almoguera, el hijo de Carmen Borrego que vendió su boda en la revista ‘Lecturas’. Esta noticia marcó un antes y un después en la familia. El joven trabajaba en Telecinco, pero lo hacía detrás de las cámaras y en ningún momento dio muestras de querer formar parte del mundo del espectáculo. De un momento a otro adquirió un gran protagonismo y este suceso le buscó muchos problemas con su mediático clan.

Lo peor de todo fue que Paola Olmedo, su mujer y madre de su hijo, atacó a la familia Campos e incluso llegó a burlarse del físico de Carmen Borrego. A raíz de esto la situación dio un giro radical y la colaboradora estuvo unos meses sin hablar con José María, hasta que este se convirtió en padre y le hizo abuela.