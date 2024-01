Quién es Angie Fernández: así es la nueva invitada de ‘Pasapalabra’

Antena 3 ha recibido con los brazos abiertos a la nueva invitada de ‘Pasapalabra’, una invitada que conoce muy bien lo que pasa dentro de la cadena porque fue una de sus estrellas durante la primera década de los años 2000. Estamos hablando de Angy Fernández, la actriz y cantante que se convirtió en la protagonista de ‘Física o Química’. Esta mítica serie adolescente dio mucha fama a algunos artistas que hoy tienen repercusión internacional, como por ejemplo Úrsula Corberó. El caso de Angy fue muy concreto, pues no ha logrado mantenerse tan alto como algunos de sus compañeros, pero sigue teniendo el mismo talento que siempre y las mismas ganas de disfrutar de su trabajo.

La fama de Angy Fernández ha atravesado muchas etapas, pero ahora está en un buen momento porque ha decidido presentarse al Benidorm Fest, un festival de música cuyo objetivo es elegir al nuevo representante de España en Eurovisión. Antes de dar el gran salto, la joven ha considerado oportuno visitar el plató de Roberto Leal para dar publicidad al tema que ha compuesto para este concurso. Recordemos que todos aquellos famosos que colaboran en ‘Pasapalabra’ adquieren una gran repercusión mediática, especialmente ahora que Roberto Leal está a punto de repartir el premio final.

Angy Fernández está poniendo a prueba su agilidad mental en el formato capitaneado por Roberto. El presentador ha conseguido que este proyecto llegue a muchos espectadores, a pesar de que en un primer momento hubo ciertas dudas porque estaba asociado a Christian Gálvez. Recordemos que el marido de Patricia Pardo era el que presentaba ‘Pasapalabra’ cuando se emitía en Telecinco, pero ahora hay un nuevo líder y la audiencia está encantada con esta decisión, de ahí que Angy tenga una oportunidad perfecta para la publicidad al tema que presentará en el Benidorm Fest.

El nuevo reto profesional de Angy Fernández

Angy Fernández tiene un objetivo muy claro: conquistar a los fans del Benidorm Fest. Solamente tiene un problema: lleva mucho tiempo sin sacar nuevas canciones y gran parte del público se ha olvidado de su talento. En concreto ha estado en silencio 10 años y cuando le preguntan por este asunto responde: «Claro, es que yo me alejé un poco de la música por el tema de ‘venga, estoy teniendo suerte ahora de actriz, me han cogido en esta serie después de Fisica o Química’, pero es verdad que como actriz veía que tenía según qué limitaciones, como que tenía un look más rompedor. Entonces me cambiaba el pelo, decía “venga, me lo voy a poner castaño a ver si me llaman más” y todo eso».

La nueva invitada de ‘Pasapalabra’ es plenamente consciente de que tiene por delante una etapa delicada, pero confía en que sus seguidores no le den de lado en este momento que es tan importante para ella. En estos momentos está trabajando de actriz de teatro en Madrid y su situación es estable, pero quiere luchar por su sueño y por eso desea representar a España en Eurovisión. Ahora tiene una oportunidad perfecta para adquirir la publicidad que necesita, pues compartirá plató de televisión con: Cristina Alcázar, Wally López e Iván Massagué.

Su relación con Chanel

Para muchos, Chanel ganó Eurovisión. Lo cierto es que el artista consiguió que el público retomara la confianza en el festival, por eso Angy ahora tiene por delante un reto tan complicado. En una entrevista para ‘Huffingtonpost’ reconoce que conocía a su compañera antes de arrasar en el concurso, aunque nunca han tenido una relación fluida.

«Chanel y yo no hemos coincidido nunca en ningún trabajo, pero sí es lo típico que sabes de ella desde hace años, porque estaba en la industria y además muchos compañeros de profesión habían trabajado con ella y decían que era maravillosa. Cuando la vi dije “wow, ¿esto qué es?”. Evidentemente mi propuesta no tiene nada que ver, es otro tipo de música», responde cuando le preguntan si se ha inspirado en ‘SloMo’ para crear su propuesta.

«Lo que hizo Chanel que después de tantos años fue posicionarnos tan bien en Eurovisión, es que dejó el listón muy alto. Entonces ahora todos estamos como dudando y hay gente que lo escribe, que no va a volver a haber algo así, y es que cada uno tiene su propuesta», comenta. Ahora podrá dar más explicaciones en ‘Pasapalabra’.

Roberto Leal se ha reunido con unos invitados envidiables. Cualquier cadena pagaría por tener a estos famosos en sus programas, pero lo ha conseguido Antena 3 porque el citado concurso atraviesa un momento clave. Dentro de muy poco sabremos quién es el nuevo ganador, un puesto que hasta la fecha ostenta Rafa Castaño.