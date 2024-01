Iván Massagué hizo ganar a Rafa y ahora vuelve a ‘Pasapalabra’: el nuevo invitado de Roberto Leal

A estas alturas nadie puede negar que Rafa Castaño forma parte de la historia de ‘Pasapalabra’. Es el último ganador de Roberto Leal y tiene a sus espaldas una trayectoria que ha hipnotizado a millones de espectadores. Iván Massagué tuvo la suerte de ser partícipe de este recorrido mediático y ahora regresa al famoso formato de Antena 3 en calidad de invitado. Pondrá a prueba su agilidad mental y demostrará que está preparado para entretener a la audiencia. El famoso actor tiene 47 años y desde que era muy joven demostró que había nacido para entretener a los espectadores. Estamos delante de uno de los grandes artistas de nuestro país.

‘Pasapalabra’ se ha convertido en la oportunidad perfecta que tienen muchos famosos de dar a conocer sus proyectos. Es una ocasión ideal, pues hay mucha gente que sigue el concurso y que está pendiente para ver quién es el nuevo ganador. Hasta ahora el puesto lo tiene Rafa Castaño, quien coincidió con Iván Massagué en una etapa que fue decisiva para su triunfo. El artista es un gran seguidor del concurso presentado por Roberto Leal, por eso ha aceptado la propuesta de Antena 3 y ha vuelto por todo lo alto. Su visita ha sido muy bien recibida por el gran público y estamos en disposición de afirmar que la cadena ha registrado un nuevo éxito.

Como todo el mundo sabe, Iván Massagué se dedica a la interpretación y a lo largo de su camino profesional ha interpretado muchos personajes. En una entrevista para ’20 Minutos’ aseguró que nunca había tenido problemas de identidad, pues siempre ha tenido claro dónde están los límites. «Creo que mi identidad es cada vez más sólida. Cada vez empatizo más con la sociedad, no sé si me hace mejor persona, pero empatizo más con la identidad social. Creo que interpretar a todo tipo de personas te lleva a empatizar hasta con un terrorista», declaró durante la citada intervención.

El gran esfuerzo que ha hecho Iván Massagué

Iván Massagué se dedica a una profesión muy complicada, pero siempre ha dejado claro que tiene mucha suerte de poder trabajar en aquello que le hace feliz. En la entrevista mencionada en líneas anteriores dejó claro que en ningún momento había pensado en rendirse. Sí, reconoció que su trayectoria no había sido fácil, aunque siempre tuvo claro que tarde o temprano iba a recibir la oportunidad que estaba buscando. «No, porque no eres consciente de todo lo que vas dejando por el camino. Avanzas, te superas, pero también hay que reconocer las crisis actorales y las flaquezas. Cuando me ha pasado, he intentado quitarle importancia y seguir», contestó cuando le preguntaron si en algún momento pensó en dejar de luchar.

Ahora tiene una nueva ocasión de contarle todo esto a Roberto Leal. El presentador se ha convertido en uno de los rostros más cotizados de la pequeña pantalla, pues todos los famosos que trabajan con él terminan adquiriendo una gran popularidad. Es el escaparate perfecto para dar visibilidad a los nuevos proyectos, por eso hay tantas celebridades que están deseando recibir su llamada. Iván ha tenido la suerte de estar en las nuevas entregas de ‘Pasapalabra’, unas entregas que están generando mucho interés porque el premio final o está cada vez más cerca.

Iván empezó a trabajar en 1997 y desde entonces no le han faltado las ofertas. Sin embargo, siempre ha tenido claro que no puede dejar de lado sus viejas tradiciones. Nunca ha perdido el norte y en ningún momento se ha olvidado de su círculo, por eso intenta pasar el máximo tiempo posible con sus seres queridos, a pesar de que su agenda está repleta de compromisos. «Soy muy luminoso con mi gente, con mis amigos. Me gusta ser anfitrión y se me da bastante bien, nunca descartaría dedicarme a la organización de eventos».

¿Cuál es su truco para triunfar?

El nuevo invitado de ‘Pasapalabra’ tiene claro cuál es el secreto de su éxito, pero no le da ningún mérito porque insiste en que es algo que hacen todos los actores. Tanto él como sus compañeros ponen una parte de su personalidad en todos aquellos trabajos que merecen la pena. Los personajes que llegan a su corazón lo hacen para quedarse, por eso se lo toma tan en serio y transmite tanto al público. «Al final siempre hay parte de nosotros en los personajes. Hay que poner sentimientos, emociones y vivencias propias en los papeles que interpretamos», comenta al respecto.

Iván está de plena actualidad desde que se ha confirmado su fichaje por ‘Pasapalabra’. Estará unos días en el programa presentado por Roberto Leal. No es la primera vez que acude, pero en esta ocasión se ha generado mucha repercusión porque el público se ha acordado de lo que sucedió con Rafa Castaño.