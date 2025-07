Frank Blanco cuenta toda la verdad sobre su salida de ‘Zapeando’: «No fue decisión mía»

Si hay una cara histórica en Zapeando esa de la de Frank Blanco, que estuvo al frente del programa desde el año 2013 y hasta 2019, siendo el presentador hasta que Dani Mateo ocupó su puesto. En aquel momento anunció su salida del programa de laSexta asegurando que se trataba de una decisión personal, de esta manera se podía entender que buscaba nuevos retos en la radio, como los programas que presentó en Kiss FM y en Europa FM, pero seis años después ha querido contar la verdad sobre aquel sorprendente movimiento.

El actual presentador de Tardear ha concedido una entrevista en la que ha querido contar cómo fue aquel cambio de presentador, algo que para los espectadores fue muy natural, ya que el catalán siempre dijo que abandonaba por decisión propia y trató de ayudar a Dani Mateo. Es más, llegó a compartir pantalla con su sustituto y a desearle lo mejor, escenificando una despedida muy amable y en buenos términos. Años después, ha explicado que las cosas no fueron tan bonitas como parecían.

«No fue decisión mía, aunque lamentablemente así lo vendí, y eso es lo que dije, pero en aquel momento yo pensé que jugaba más a mi favor decir que era decisión mía, que no contar la verdad, que me pareció una cosa un poco fea», así cuenta que en realidad fue despedido del programa que presentó durante seis años.

Los fieles de Zapeando todavía recordarán la tristeza de Cristina Pedroche, Miki Nadal y Quique Peinado en aquellos días. Todos ellos han continúan en el programa y trabajando para Globomedia, la productora que se encarga de este y otros programas de laSexta.

Esta explicación la ha dado en el pódcast Te va a picar, presentado por Alejandra Castelló y Álex Suárez-Concha. «Aquí lo que me pareció feo es que yo me iba a ir de vacaciones de verano un viernes y se esperaron a ese mismo viernes por la mañana para tener la conversación conmigo», ha comenzado contando, ya que con el tiempo «ya ha prescrito».

«Si hubiese dependido de ellos, ese día hubiera sido mi último programa y conseguí irme de vacaciones, volver y cerrar toda la temporada y hacer el relevo como yo consideraba que se tenía que hacer con Dani Mateo, porque Zapeando era mi hijito. Entonces, yo quiero para mi hijito lo mejor», ha confesado.

«A veces pasa que, cuando a ti te sustituyen por alguien, tú te enfadas con ese alguien. Yo no me enfadé con Dani Mateo. Entonces yo le deseaba lo mejor a Dani», así decidió hacer un cambio de poderes de forma amable. «Otra cosa os digo: a mí no me parecía bien, pero yo no tengo nada en contra de él, con lo cual le deseo lo mejor al programa, y le deseo lo mejor al futuro conductor», ha seguido diciendo.

Las razones de este despido también las ha contado, siendo un cambio de ciclo y de formas de ver el programa lo que provocó todo. «Los últimos meses de mi Zapeando era un Zapeando muy extraño. Que tampoco me extraña que dijeran: ‘Pues mira que lo presente otro’, porque yo daba un poquito de guerra», ha reconocido.

Hay que recordar que una vez que Frank Blanco salió del programa, el formato cambió por completo con nuevos colaboradores y secciones nuevas, unos cambios que no dieron buen resultado e hicieron bajar las audiencias. A los pocos días, la productora quiso echar marcha atrás y volver a la organización habitual con todos los colaboradores en la mesa principal desde el primer minuto, la misma que tenía en la etapa de Frank Blanco.