¿Qué fue de Berta Collado, mítica presentadora de ‘Sé lo que hicistéis’?

Si hay un perfil polifacético en la televisión, ese es el de Berta Collado. Esta presentadora se licenció en Periodismo en la Universidad CEU San Pablo de Madrid y complementó su formación con varios posgrados de locución de radio y másteres en comunicación. Una formación más que completa que la ha ayudado en hacerse con un puesto irremplazable en los medios.

Los inicios de la carrera de Berta Collado

Empezó en los platós con ‘Sé lo que hicisteis…’, un programa de humor que se emitía de lunes a viernes entre los años 2007 y 2011. Ella trabajaba como reportera de eventos políticos y deportivos y empezó a ganar fama entre el público. De este programa ha salido más de un rostro conocido y Berta Collado lo tomó como una oportunidad para hacerse un hueco en la industria.

Justo dos años después del estreno del programa, en 2009, cogía más protagonismo con la sección ‘Berta y la actualidad’. Siguió demostrando su talento en pantalla y en 2010 sustituyó de forma ocasional a la presentadora, Patricia Conde. Pareció encajar con la audiencia, pues ese mismo año pasaba a ser la presentadora sustituta para verano.

Siguió en el programa hasta el cierre de emisión del mismo en mayo de 2011, no obstante, ya se había hecho con una fama que no la abandonaría. Ha ido encadenando diferentes trabajos en la pequeña pantalla y ha colaborado con varias cadenas líderes en el sector, como Antena 3 o Televisión Española.

Después de ‘Sé lo que hicisteis…’

En marzo de 2015 empezaba una nueva etapa en el programa informativo ‘Amigas y Conocidas’, pero el programa fue eliminado de la parrilla televisiva 3 años más tarde, en 2018. Desde ese año y hasta marzo de 2019, los seguidores la pudieron ver en el programa ‘Lo siguiente’ de Televisión Española.

‘Lo Siguiente’ tenía el humor y el entretenimiento como base para las entrevistas que se hacían. Estas entrevistas se adaptaban a los invitados, no obstante, este no pareció encajar con la audiencia y fue cancelado, pues los resultados no eran interesantes para la cadena. También, ha participado en ‘Pasapalabra’, un programa de la mano de Roberto Leal por el que han pasado rostros más que conocidos.

En 2021, volvía a aparecer en pantalla por el esperado reencuentro de ‘Sé lo que hicisteis…’, no obstante, ella no pudo asistir al evento de manera presencial. Justo antes de la grabación del programa, la joven presentadora dio positivo en Covid-19, por suerte, pudimos verla a través de la pantalla. Esta era una grabación que esperaba con ganas y así lo mostró en su Instagram, no obstante, el reencuentro tuvo que realizarse a través de la plataforma Zoom.

Además de presentadora, Berta Collado también ha apostado por explotar su faceta como actriz durante estos años. La hemos visto en varias series como ‘Entre líneas’ o la comedia ‘Gym Tony’. Si todo esto aún fuera poco, también ha hecho un hueco en su agenda para trabajar como maestra de ceremonias en el espectáculo The Hole.

Berta Collado no ha parado de trabajar y sumar nuevos papeles a su currículum, además, cuenta con una gran comunidad de redes. Solo en Instagram ya tiene más de 99 mil seguidores y allí, muestra más detalles sobre sus días, proyectos profesionales y momentos fuera de los platós.