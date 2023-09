‘Pasapalabra’: lista de invitados del 12 al 14 de septiembre de 2023

Pasapalabra continúa su exitoso paso por las tardes de Antena 3 y lo hace con nuevos invitados famosos que se sentarán en el plató los días 12, 13 y 14 de septiembre. Estos son los nombres que tendrán que ayudar a Moisés y a Fer en los próximos días.

Fernando Gil

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Fernando Gil (@fernandogilact)

El actor saltó a la fama por papeles como los que interpretó en series y películas como Anclados, Felipe y Letizia, El Príncipe, El club de los suicidas, Sin rodeos y Spanish Movie. Su último gran éxito es la serie de Netflix Machos alfa, creada por los hermanos Caballero, directores de La que se avecina y Aquí no hay quien viva.

Además, en el mundo del teatro tiene una gran trayectoria con obras de gran éxito como El idiota, Los hermanos Karamazov o Don Juan Tenorio.

Berta Collado

Formó parte del recordado Sé lo que hicisteis, el programa de laSexta en el que formó equipo con Patricia Conde, Pilar Rubio, Ángel Martín y Miki Nadal, entre otros. Desde entonces ha pasado por numerosos programas de televisión y de radio, siendo una invitada habitual de Pasapalabra.

La extremeña no ha parado de trabajar en los últimos años pese a que su fama haya bajado, siendo en estos momentos una de las colaboradoras de Zapeando, el programa de las tardes de laSexta.

Ana Morgade vuelve a Pasapalabra tras la polémica con Los Hombres G

Presentadora de radio, televisión, humorista y actriz, multitud de trabajos ha desempeñado una de las caras más conocidas de la televisión. En Atremedia ha trabajado en espacios como El Hormiguero, Zapeando y Yu: no te pierdas nada.

Regresa al concurso de Roberto Leal después de que en su última visita protagonizase una gran polémicas tras criticar la letra de la canción Devuélveme a mi chica, más conocida como Sufre mamón, de Los Hombres G. «Hay un insulto que no está nada bien… y, además, las mujeres no se devuelven, no somos un bolso», dijo tras acertar su título en la prueba llamada La pista musical.

Este comentario no gustó nada a David Summers, que no dudó en contestarla en redes sociales. «La canción fue escrita hace 40 años, sabéis perfectamente que es una broma y que no pretende ofender a nadie, pero, si tanto os ofende, ¿por qué la ponéis en vuestro programa…?», criticó al propio programa.

Jaime Nava

El deportista madrileño ha sido concursante de MasterChef Celebrity 3 y Supervivientes, siendo una de las caras más conocidas de los últimos años. Este salto a los medios ha llegado tras pasara a la historia como uno de los mejores jugadores de rugby de nuestro país.

Durante más de 15 temporadas jugó de forma profesional y fue el capitán más querido hasta el momento de la selección española. A pesar de estar retirado sigue siendo uno de los referentes de este deporte y el segundo jugador de la historia del rugby español con más partidos internacionales.