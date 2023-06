Primeras imágenes del Titan tras su hundimiento: así quedó el submarino después de la implosión

Los restos del submarino Titan que implosionó en aguas del atlántico norte mientras se sumergía para visitar el Titanic han sido rescatados y depositados en el puerto de San Juan de Terranova, Canadá, por el barco Horizon Arctic. La expedición de alto riesgo al transatlántico hundido en 1912 acabó en tragedia cuando la empresa propietaria del sumergible daba el pasado jueves 22 de junio por muertos a los cinco ocupantes de la nave tras ser hallados los restos del sumergible. Un robot localizó el marco de aterrizaje y la cubierta trasera del batiscafo junto al Titanic.

Un portavoz de Pelagic Research Services, la compañía propietaria del Odysseus ROV ha informado que completaron «con éxito» las operaciones de alta mar pero que «todavía están en misión» y estarán en proceso de desmovilización del Horizon Arctic. Además dijo que «han estado trabajando día y noche durante 10 días, a través de los desafíos físicos y mentales de esta operación, y están ansiosos por terminar la misión y regresar con sus seres queridos». La cadena de televisión canadiense CBC ha difundido imágenes de los restos del Titan donde no se aprecian grandes daños en el sumergible.

The Canadian ship Horizon Arctic has delivered the first debris from the imploded submersible Titan recovered with the help of a deep-sea remotely operated vehicle. https://t.co/wUWBZ4qW5c

— CBC News (@CBCNews) June 28, 2023