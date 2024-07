La previsión de Jorge Rey que nadie quería escuchar: «De aquí a.…»

Jorge Rey ha realizado una previsión que nadie quería escuchar, este experto que en su día predijo la llegada de Filomena no duda en empezar a prepararnos para un verano atípico. Ha sido de los pocos que ha advertido de estas lluvias de junio antes que nada con la llegada de unas cabañuelas que lo han cambiado todo por completo. Por lo que, necesitamos empezar a prepararnos para vivir unos días de lo más especiales, con ese cambio que está por delante y que puede acabar marcando la diferencia.

Las cabañuelas sirven para poder determinar qué es lo que nos está esperando, un cambio que podría imponerse gracias a una situación poco común que puede acabar marcando el inicio de una época radicalmente diferente a la esperada. Habrá llegado la situación que hasta la fecha nunca hubiéramos pensado. De momento, el verano se está portando más bien de lo que esperaríamos, con unas temperaturas que nada tienen que ver con temporadas pasadas. Jorge Rey ha querido arrojar un poco de luz sobre un mes de julio que acaba de empezar y trae también importantes novedades. Lo que nadie querría escuchar lo ha dicho este adolescente en su canal de El Tiempo.

Jorge Rey lanza la previsión que nadie querría escuchar

Es el momento de empezar a prepararnos para un cambio que puede acabar siendo histórico en muchos sentidos. Parece que el mes de julio ha llegado con fuerza y nos está llevando a un importante cambio de rumbo. Nos espera una novedad importante que puede convertirse en la más esperada u odiada por todos. Por lo que tocará estar pendiente de eso que pasa en el cielo o de unas señales que Jorge Rey conoce muy bien.

Este mes de julio ha empezado con más lluvias, siendo algo que quizás no esperaríamos para una jornada de verano. El anticiclón no termina de llegar y parece que nos está alejando de una temporada como la anterior. Esos días en los que parecía que el tiempo cambiaba por momentos han vuelto y nos han dejado una España sumergida en la inestabilidad.

Pero parece que estas lluvias y temperaturas por encima de lo que sería habitual van a cambiar por completo. Viviremos un marcado aumento de las temperaturas que puede hacernos pensar que estamos ya en verano, después de unos días en los que las DANAS han hecho bajar los termómetros.

Esto es lo que nadie querría escuchar

Jorge Rey ha querido lanzar un mensaje de tranquilidad en sus redes sociales: «Aunque parece que le cuesta entrar al calor a zonas del norte, no queda nada para que lo haga. De aquí a una semana o un poquito más, el verano se va a implantar bien sobre España». Por lo que, no debemos preocuparnos, volverá el calor, aunque no con tanta fuerza como años anteriores.

La AEMET coincide con esta previsión y para estos días nos depara una serie de elementos que son fundamentales y que quizás hasta ahora no habíamos imaginado. Siguiendo con su previsión para hoy, llega la estabilidad según la AEMET: «Continuará una situación estable en la mayor parte del país, con cielos poco nubosos o despejados. Únicamente en el nordeste de Cataluña y norte de Baleares persistirá una cierta inestabilidad, con cielos nubosos y chubascos desplazándose de la Península al archipiélago, y con tendencia a quedar poco nuboso a lo largo de la tarde. Asimismo, se prevén intervalos de nubosidad baja, con probables brumas y bancos de niebla matinales, en otras zonas de Cataluña, norte de Galicia, área cantábrica, alto Ebro, Estrecho y litorales de Alborán, con tendencia a ir levantando en general. Esta nubosidad será algo más persistente en el Cantábrico, pudiendo dejar alguna llovizna en su extremo oriental. También se dará nubosidad baja en el norte de Canarias. Posibilidad de calima en Melilla y este de Canarias».

Las temperaturas empezarán a aumentar: «Las temperaturas máximas aumentarán de forma prácticamente generalizada, notablemente en áreas de Castilla y León y Ebro, y exceptuando algunos descensos ligeros en Baleares, Cataluña, Cantábrico y Galicia. Con ello se podrán superar los 35 grados en interiores del cuadrante suroeste peninsular, extremo sureste y depresiones del nordeste, incluso rebasar los 38 en los valles del Guadiana, Guadalquivir y Segura. En general, las mínimas descenderán en Galicia, Cantábrico, Baleares y entorno del Ebro-Ibérica, predominando los aumentos en el resto, y con pocos cambios en Canarias».

Y los vientos no dejarán de ser protagonistas: «Soplará la tramontana en el norte de Baleares, y con intervalos de fuerte en Ampurdán. Alisios en Canarias también con intervalos de fuerte en zonas expuestas, cierzo en el Ebro (no se descartan rachas muy fuertes en puntos del sur de Tarragona a primeras horas), norte y nordeste en litorales de Galicia y levante en el Estrecho. En el resto, vientos flojos, variables en el extremo sur peninsular, y en general con predominio de las componentes norte y este rolando a norte y oeste en el resto».