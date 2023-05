Preocupación por Belén Esteban y su drástico aumento de peso

¿Qué le pasa a Belén Esteban? Hay nuevos rumores sobre su vida privada y ha dado un golpe en la mesa para aclarar qué está sucediendo. Ha estado en la cena solidaria de la Fundación Querer y ha sido muy amable con todos los reporteros. Ha dado respuesta a los interrogantes del momento y no se ha dejado ningún detalle en el tintero. Antes de entrar en detalles debemos tener algo en cuenta. Belén anunció hace un año que le gustaría quedarse embarazada, por eso cada vez que da un paso se genera tanta expectación.

La ex de Jesulín de Ubrique ha aumentado de peso y muchos piensan que esto está relacionado con sus intenciones de ampliar la familia. Nada más lejos de la realidad. Belén ha dado un golpe en la mesa y ha explicado el motivo por el que ha cogido unos kilos. Haciendo gala de la sinceridad que le caracteriza, ha confesado la verdad y ha llegado hasta el final. Lo ha hecho en un evento solidario. “Siempre hay que ayudar y si yo puedo hacerlo y me lo piden aquí estoy”, comenta al respecto.

Las palabras de Belén Esteban

Belén ha reconocido que ha aumentado de peso. Ha explicado que desde que tuvo el accidente en ‘Sálvame’ ha ganado unos kilos porque no puede moverse tanto como antes. Recordemos que tuvo una lesión en la pierna mientras participaba en un juego y ha estado más de tres meses en una silla de ruedas. La rehabilitación ha sido dura. Por suerte su marido no se ha separado de ella y le ha ayudado a superar sus problemas. Asegura que siempre le estará agradecida. “Lo pasé muy mal con la caída, 20 clavos y dos placas me pusieron en la operación. Hay que tirar para adelante, estuve 8 meses muy mal”.

La colaboradora ha confesado que sigue haciendo rehabilitación. También anda una hora diaria. Sin embargo, durante los primeros meses de la lesión ganó peso y todavía no ha conseguido volver a su estado natural. “Me he puesto un poco gordita, pero estoy intentando bajar peso. Tengo más barriga que cabeza pero a mi marido le gusta mi barriga”, comenta haciendo gala de su sentido del humor. “Tengo más barriga que cabeza, pero él encantado con mi barriga”, insiste.

¿Está preocupada Belén?

Las últimas informaciones han situado a Belén Esteban en el punto de mira. Han anunciado que Jesulín ha regresado a la televisión y dicen que la colaboradora está molesta y preocupada. No es así. Ella misma ha asegurado que está encantada de que su ex vuelva a la pequeña pantalla. “Me da exactamente igual. Sólo me importa lo que es mío. Él ya estará bien asesorado”, ha asegurado. Es más, promete que se alegra de todo lo bueno que le pase a su entorno. “Todo lo que sea para bien me alegra”.

Los últimos rumores

Un medio aseguró que Belén Esteban había entrado en cólera con Telecinco al descubrir que le habían dado voz a Jesulín de Ubrique. Será el primer invitado de la nueva temporada de ‘Mi casa es la tuya’. La colaboradora ha negado que esté molesta con la cadena, pero sí le ha lanzado una indirecta a su ex. Ha dicho que tiene que trabajar mucho porque tiene muchos hijos y los tiene que mantener.