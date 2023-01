A pesar de que esta misma semana Gerard Piqué sorprendió a todos con la primera de sus fotos «oficiales» junto a su nueva novia Clara Chía que publicó en Instagram, el ex futbolista ha mantenido muchas de las imágenes que primero compartió con la madre de sus hijos. De hecho Piqué no ha eliminado todas sus fotos con Shakira y una de las últimas es la que tal vez ha pasado más desapercibida porque poca gente la ha visto.

La foto de Shakira que Piqué no ha borrado

El primero de los «selfies» de Gerard Piqué con Clara Chía tiene ya más de 3,5 millones de «me gusta» en Instagram, pero antes de que el futbolista comenzara a salir con esta joven de 23 años, su cuenta en dicha red social se centraba no sólo en el FC Barcelona, sino en las fotos que solía subir de Shakira y los dos hijos que con ella comparte: Milan y Sasha.

De hecho, todavía en el Instagram quedan fotos de los niños, que evidentemente no borra pero en las que aparece también la madre de estos y mucho más curioso es que ha decidido mantener alguna que otra foto de Shakira, como esta en la que la cantante está en tumbada en una zona de montaña.

La foto con las zapatillas de Bob Esponja

Sin embargo, no es esta la última imagen que Piqué se hizo con su ex y sus hijos y que además compartió en redes. Una foto que él no ha querido borrar porque por lo visto es muy especial, pero poca gente ha visto. Es la siguiente foto:

Una foto bastante curiosa y que no está a la vista de todos en su Instagram pero sí que la podemos encontrar en su carpeta dedicada a Nike que guarda entre sus historias archivadas. Podía haberla eliminado fácilmente ahora que su relación con Shakira no sólo está rota sino que parece estar en un punto bastante malo a raíz de la canción que ella le dedicó y que produjo el famoso Bizarrap.

La instantánea tiene algo más de tres años y muestra a la familia que Piqué y Shakira formaron, posando todos con las mismas zapatillas deportivas de Nike, dedicó a Bob Esponja. En concreto se trata del modelo que Nike lanzó en 2019 con la estrella de la NBA Kyrie Irving y que la marca deportiva regaló a Gerard Piqué que por aquel entonces era uno de sus rostros publicitarios. No se ven para nada sus caras, pero es una simpática imagen familiar que seguramente el futbolista guarda como un bonito recuerdo.