La petición de Daniel Sancho a sus padres que no están dispuestos cumplir

El nombre de Daniel Sancho ha vuelto a ocupar titulares. Esta vez no solo por su situación penitenciaria en Tailandia, donde cumple una condena conmutada de pena de muerte a cadena perpetua por el asesinato premeditado del cirujano colombiano Edwin Arrieta, también por una petición personal que ha realizado desde su encierro: la reconciliación de sus padres. A pesar de sus deseos, esta solicitud parece no ser escuchada. A continuación, desvelamos el nuevo golpe que se ha llevado el nieto de Sancho Gracia.

Debemos recordar que el joven cocinero fue detenido en el verano de 2023 tras confesar el asesinato de Arrieta, cuyo cuerpo desmembró en un intento de ocultar el crimen. Además, se encargó de destruir la documentación del cirujano para complicar aún más la identificación del cuerpo. A raíz de estos hechos fue procesado y finalmente condenado en Tailandia, país con estrictas penas para los crímenes violentos.

En un principio, Daniel Sancho fue condenado a una pena más seria, pero tras las gestiones de sus abogados y en consideración de algunos factores atenuantes, su sentencia fue conmutada a cadena perpetua. Ahora cumple su castigo en la prisión de alta seguridad de Surat Thani, una instalación mucho más estricta que la cárcel en la isla de Koh Samui, donde estuvo detenido durante su juicio.

Los padres de Daniel Sancho están en pie de guerra

Daniel Sancho ha comenzado a recibir visitas después de salir del aislamiento obligatorio que debía cumplir tras ser trasladado a Surat Thani. Silvia Bronchalo fue la primera en visitarlo, mientras que su padre, Rodolfo Sancho, decidió abandonar Tailandia poco después del traslado de su hijo, aparentemente sin una fecha de regreso establecida.

A pesar de esta nueva fase en su encarcelamiento, fuentes cercanas a la defensa de Daniel aseguran que el joven chef está pasando por un momento emocionalmente complicado. Aunque mantiene una relación estrecha con ambos progenitores, la distancia física y emocional entre ellos le afecta profundamente. Según estos testigos, Daniel les habría pedido a sus padres que intentaran limar las asperezas que han mantenido desde hace tiempo, una reconciliación que considera clave para su bienestar y el de toda la familia.

Sin embargo, parece que esta petición no ha sido atendida. Rodolfo Sancho y Silvia Bronchalo, que mantienen una relación distante desde hace varios años, no han mostrado indicios de querer acercarse ni resolver sus diferencias. De hecho, uno de los motivos por los que solo ha recibido la visita de su madre y no la de ambos padres sería precisamente para evitar un encuentro incómodo o tenso entre ellos. Rodolfo ya ha abandonado el país, y su vuelta es incierta, dejando a su hijo sin el consuelo que buscaba.

La situación se complica por momentos

A nivel personal, Daniel Sancho no solo sufre por la situación familiar, también por las duras condiciones que enfrenta en la prisión de Surat Thani. La alimentación ha sido uno de los aspectos más críticos de su vida diaria, ya que según las fuentes, el preso español solo recibe un plato de arroz caldoso al día. En su anterior cárcel, ubicada en Koh Samui, Sancho tenía la posibilidad de recibir alimentos externos, pero en la actual prisión, esta opción parece estar restringida, lo que ha agravado su situación física y mental.

Además, se le ha recomendado que mantenga un perfil bajo en la cárcel, debido al peligro constante de enfrentamientos entre los reclusos. La Fundación +34, una ONG que apoya a presos españoles en el extranjero, ha advertido sobre los riesgos que enfrenta Sancho en su nueva prisión. Según Javier Casado, presidente de esta organización, el riesgo de peleas es muy elevado en este tipo de instalaciones y sugiere que el joven se mantenga alejado de cualquier tipo de confrontación, llegando incluso a aconsejarle que «sea un fantasma». Le han pedido que pase desapercibido en la medida de lo posible para evitar problemas.

El futuro de Daniel es bastante complejo

El futuro de Daniel Sancho se presenta complicado. Aunque por ahora se encuentra en la prisión de Surat Thani, conocida por ser una de las más duras del país, su situación podría empeorar en los próximos años. Javier Casado advierte que, en el futuro, podría ser trasladado a una cárcel en Bangkok, donde las condiciones son incluso peores. Esta prisión alberga a más de 7.000 reclusos, aunque solo tiene capacidad para la mitad, lo que provoca situaciones de hacinamiento y un ambiente mucho más hostil.

La única ventaja de este posible traslado sería la cercanía de la prisión con la capital, lo que facilitaría las visitas de abogados y familiares. Sin embargo, el riesgo de convivir con reclusos extremadamente peligrosos es una realidad que Sancho deberá afrontar en el futuro si se materializa su traslado a la prisión de Bangkok. Habrá que esperar un tiempo para ver en qué acaba todo esto, pero de momento las noticias no son esperanzadoras.