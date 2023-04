La muerte del escritor Fernando Sánchez Dragó, este lunes a los 86 años, ha provocado que los sospechosos habituales se lancen sobre el cadáver aún caliente del fallecido, para mostrar su desagrado y definirlo con toda clase de soeces epítetos, desde «pederasta» hasta el tradicional «fascista». Un diputado del PSC, el polémico José Zaragoza, escribió nada más conocerse el deceso del escritor: «Nunca me ha gustado Sánchez Dragó». El escritor y académico Arturo Pérez-Reverte, que nunca se muerde la lengua con y se expresa con verbo preciso, le respondió a media tarde de este lunes.

No tuve relación con Sánchez Dragó, así que no defenderé su personalidad, ideas y compañías, que eran asunto suyo. Pero la inoportunidad de usted me pone caliente. No espere a que yo también me muera, hombre. Dígame si le gusto o no, ahora que aún estoy vivo. Y lo comentamos. — Arturo Pérez-Reverte (@perezreverte) April 10, 2023

«No tuve relación con Sánchez Dragó, así que no defenderé su personalidad, ideas o compañías, que eran asunto suyo. Pero la inoportunidad de usted me pone caliente. No espere a que yo también me muera, hombre. Dígame si le gusto o no, ahora que aún estoy vivo. Y lo comentamos».

Reverte señala así lo poco adecuado de valorar negativamente a una persona nada más morir, especialmente siendo un cargo público y basando la opinión en inquinas personales. Pero José Zaragoza no ha sido el único en la izquierda con el don de la inoportunidad, en un entorno, el de las redes, repleto de sectarismo.

Ana Pardo de Vera, directora corporativa del periódico de extrema izquierda Público, obviando cualquier comentario literario sobre la obra de Dragó, y a falta de ofrecer un análisis más riguroso o elegante, intentó rescatar «lo más polémico» del autor de El camino del corazón.

No son los únicos usuarios que han vertido su bilis tras el fallecimiento del escritor. Juan Manuel Garrido, que se describe como periodista, lleva el triángulo rojo boca abajo, lo calificó de «fascista».

ÚLTIMA HORA: Muere el fascista pederasta Sánchez Dragó. pic.twitter.com/sTk7s2tvGP — Juan Miguel Garrido🔻🏳️‍🌈 (@JuanmiGG_News) April 10, 2023

Otro de los habituales es el usuario Paco Lobo, con casi 100.000 seguidores en la red social. Lobo no fue demasiado original en esta ocasión, dejado testimonio de su catadura moral.

Llegar al final de tus días sabiendo que solo se te va recordar como fascista y pederasta, tiene que ser muy jodido.

Sánchez Dragó — Paco Lobo (@Cazatalentos) April 10, 2023

Los ataques políticos y personales han sido una constante a lo largo de todo el día. Fonsi Loaiza, conocido en redes por su activismo, dejó también para el archivo una abyecta mirada sobre la obra del escritor.

Ha fallecido Sánchez Dragó de VOX. Un tipo que presumía de acostarse con niñas de 13 años y que aseguró que no debería existir la sanidad pública mientras se embolsaba millones de euros de dinero público por sus programas en TV del PP de Aguirre y Zaplanapic.twitter.com/TgO5lVR3fx — Fonsi Loaiza (@FonsiLoaiza) April 10, 2023

Milagros López, que se proclama escritora en su perfil, se basa en su desconocimiento sobre la biografía de Dragó para dejar una de las opiniones más lamentables leídas en esta jornada.

Yo, que tengo dos hijas, no le puedo perdonar la pederastia, tampoco el machismo ni el extremismo fascista. En fin, tanta paz (o no) lleve como descanso deja. #sanchezdragohttps://t.co/nY74jknbpx — Milagros López (@milamans) April 10, 2023

En claro contraste a este tipo de opiniones, son numerosas las personalidades del mundo de la literatura y de la política que han dejado sus condolencias y muestras de afecto y respeto hacia Dragó, destacando su calidad literaria e intelectual.

Entre quienes quisieron mostrar su pésame se encuentran Cayetana Álvarez de Toledo, el escritor Andrés Trapiello, Santiago Abascal, el autor Iván Vélez, Daniel Lacalle, Juan Soto Ivars, el diputado de Ciudadanos Guillermo Díaz, Inés Arrimadas, Iván Espinosa de los Monteros, el politólogo Santiago Armesilla o el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno.