Pepe Navarro, Mar Flores y Chenoa: los concursantes de ‘El Desafío’ visitan el plató de ‘El Hormiguero’

Antena 3 tiene mucho que celebrar esta temporada. El éxito de Roberto Leal no conoce fronteras y recientemente ha iniciado un nuevo proyecto que dará mucho de qué hablar. El presentador está a punto de estrenar ‘El Desafío’, un proyecto que contará con rostros tan destacados como Pepe Navarro, Chenoa y Mar Flores. Los tres visitarán el plató de ‘El Hormiguero’ y se sentarán a hablar con Pablo Motos, quien tiene preparada una batería de preguntas muy interesantes. El comunicador es uno de los pocos famosos que consigue convencer a todas las estrellas para que se entretengan con las famosas hormigas.

Pepe Navarro está de plena actualidad porque su conflicto con Ivonne Reyes todavía no se ha cerrado. La modelo insiste en que tienen un hijo en común, de hecho la ley le ha atribuido esta responsabilidad al presentador. Sin embargo, él defiende que en todo esto no hay nada de cierto y asegura que en el momento que Ivonne se quedó embarazada ya no mantenían ningún tipo de relación amorosa. Las dos versiones forman parte de la crónica social y han pasado a la historia, pero ¿cuál es la correcta?

Pepe Navarro regresa a primera línea gracias a Roberto Leal. El equipo de ‘El Desafío’ le ha propuesto formar parte de este proyecto tan ambicioso. En ediciones anteriores, el programa fue líder de su franja horaria y ahora llega pisando fuerte gracias a los nuevos concursantes. No podemos dejar pasar por alto que Chenoa también dará lo mejor de ella. La cantante está en el foco mediático y este nuevo trabajo no hará más que aumentar su popularidad.

El gran momento de Chenoa

Chenoa es otra de las invitadas de ‘El Hormiguero’. La cantante ha accedido a darle una entrevista a Pablo Motos justo cuando está en su mejor momento mediático. Hace una semana salió a la luz que había terminado su historia de amor con Miguel Sánchez, el doctor que le robó el corazón durante una cena. Se conocieron de forma casual y desde el primer momento Chenoa supo que tenía que intentarlo con él. Lamentablemente no ha salido bien, pero se casaron y en la actualidad disfrutan de un trato cordial.

Muchas voces aseguran que Miguel Sánchez ha sido el responsable de la ruptura. De hecho, el periodista Omar Suárez, autor de esta exclusiva tan sonada, señaló al entorno del doctor para explicar cómo se había filtrado esta información. La cantante llegó a un pacto con su ex y acordaron no contar nada para evitar que el proyecto de Chenoa se enturbiase.

Recordemos que la artista es la nueva presentadora de ‘Operación Triunfo’. Un programa que ahora se emite en Amazon Prime y que le situó en el centro mediático. La presentación del concurso coincidió con la ruptura de Chenoa y Miguel, por eso hubo tanta expectación y la cantante ha intentado guardar silencio para que no se mezclase ambos temas.

Mar Flores, modelo y colaboradora

La otra famosa que hablará con Pablo Motos en ‘El Hormiguero’ es la modelo Mar Flores, uno de los rostros más importantes de nuestra crónica social durante los años 90. Actualmente ha llamado la atención del público porque es colaboradora de ‘Mas Espejo’, la sección que Gema López presenta en ‘Espejo Público’ junto a Susana Griso. La experta en moda conoce perfectamente el funcionamiento de la industria del corazón, así que sabe guardar las distancias e intenta no involucrarse en los conflictos que le hacen sentir incómoda.

Mar prefiere que sus hijos estén al margen, pero ha hablado de ellos en una entrevista reciente para explicar lo que ha significado en su vida ‘El Desafío’. Insiste en que es mucho más que un programa, concretamente ha declarado: «Ha sido una enseñanza para educar a mis hijos en la superación». Es el mismo discurso que utilizan todos los famosos que han participado en el formato. «Ha sido una lección de vida», declara visiblemente orgullosa.

Pablo Motos vuelve a conseguirlo

Los tres invitados de esta noche tienen a sus espaldas un bagaje profesional muy interesante y no necesitan llamar la atención de nadie para convertirse en noticia porque todos sus pasos generan un gran interés. Por ese motivo tiene tanto mérito que Pablo Motos les haya convencido para divertirse con las polémicas hormigas. Todos están encantados con su participación en ‘El Desafío’, donde pondrán a prueba sus límites y demostrarán que el espíritu de superación es una llave que abre demasiadas puertas.

Mar Flores se ha animado a hablar de sus hijos para explicar lo que han aprendido después de su estancia en ‘El Desafío’. Durante una rueda de prensa reciente ha comentado: «Se han dado cuenta de que en la vida lo necesario es el esfuerzo». La modelo profundizará en esta idea junto a Pablo Motos y sus compañeros.

Antes de ‘El Hormiguero’, Pepe Navarro ha desvelado lo que ha aprendido de este bonito reto profesional. «El programa es único, una experiencia única en televisión y creo que he tenido algunas horas en televisión», declara muy orgulloso en una entrevista emitida en Antena 3.