Ya se sabe quién es el padre del hijo de Ivonne Reyes y todo el mundo alucina

El caso de Pepe Navarro e Ivonne Reyes sigue dando mucho de qué hablar. Las versiones son completamente distintas. Ivonne asegura que mantuvo una relación sentimental estable con el presentador, pero este último garantiza que solo fueron encuentros esporádicos. Pepe ha explicado que cuando Reyes se quedó embarazada ellos ya no tenían ningún tipo de contacto íntimo. ¿Quién dice la verdad? La justicia le ha dado la razón a la modelo y legalmente Pepe Navarro es hijo de Alejandro, un joven nacido en 1999.

Ivonne Reyes tiene razón en algo: Alejandro nunca le ha pedido dinero a Pepe. Lo único que quiere es que le reconozca públicamente para que el público sepa que su madre no ha mentido. Pero, ¿qué pasaría si se demuestra que Reyes no está diciendo la verdad? El programa ‘Socialité’ ha puesto encima de la mesa una formación que sitúa a la azafata en una posición comprometida. Este medio tiene pruebas para demostrar que el padre de Alejandro podría no ser Pepe Navarro.

¿Es Pepe Navarro el padre de Alejandro Reyes?

Pepe Navarro se negó a hacerse unas pruebas de paternidad en su momento y ahora lo considera un gran error porque la justicia pensó que estaba escondiendo algo. Asegura que no tiene ningún problema para someterse a un examen genético, pero Ivonne no quiere que su hijo entre en este juego. Cree que Pepe tiene mucho poder y que sería capaz de manipular los resultados. En mitad de todo este revuelo ha surgido una información en Telecinco que podría cambiarlo todo. Los datos los ha aportado ‘Socialité’.

Supuestamente Ivonne Reyes estuvo recibiendo dinero de un empresario muy importante. Un millonario que le empezó a hacer pagos desde 1999, año en el que nació Alejandro, hasta 2002, año en el que este señor falleció de forma repentina. Estamos hablando de 6.000 euros mensuales. ¿El concepto de qué? Muchos piensan que era el precio que puso Ivonne para guardar silencio y otros creen que era una manutención regular. Lamentablemente el millonario ya no está entre nosotros y no puede aclarar las dudas.

“No hay ninguna prueba”

Pepe Navarro sigue insistiendo en que Alejandro no es hijo suyo, pero la abogada de Ivonne recuerda que, de cara a la justicia, sí. “No podemos entender por qué sigue dándole vueltas al asunto si la sentencia es firme. No se puede volver a juzgar por mucho que diga Pepe Navarro”. El presentador quiere hacerse una prueba de paternidad, pero la modelo no entrará en el juego porque piensa que está tramando algo. “No hay ninguna prueba que demuestre que Alejandro no es hijo de Pepe Navarro”, recuerda la abogada insistiendo en que “un hecho juzgado y no se puede volver a juzgar”.

Ivonne Reyes no tiene miedo

Según Ivonne Reyes, no tiene miedo del resultado de la prueba de paternidad. Lo único que pasa, siguiendo su discurso, es que piensa que Pepe Navarro tiene algo entre manos y no quiere entrar en el juego. En su momento fue ella la que quiso que su hijo se hiciese un test genético, pero ahora la justicia le ha dado la razón y ya no necesita que el joven se someta a una situación tan comprometida.