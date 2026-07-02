La península se convierte hoy en un ‘foco de calor’ para el mundo igual que el Sahara

España se convertirá a partir de hoy mismo en un foco de calor para el mundo, igual que el Sahara. Estamos ante un cambio de tendencia que puede ser el que nos acompañe en un fin de semana en el que todo puede ser posible. Los cambios en las temperaturas preocupan especialmente a los expertos y pueden acabar de darnos esa sensación que es propia casi de un desierto. La realidad es que estamos ante un cambio de tendencia que puede acabar siendo la antesala de algo más.

Es momento de conocer lo que nos estará esperando en unos días en los que volveremos a sentirnos el foco de calor del mundo. La realidad es que nos situamos ante un cambio que puede acabar siendo el que nos afectará de lleno, en unos días en los que realmente cada detalle cuenta. Será el momento de apostar claramente por un cambio de ciclo que hasta la fecha no sabíamos que podríamos tener por delante. Un foco de calor para el mundo que los expertos colocan en el mapa y advierten claramente de lo que tendremos esta temporada.

Para el mundo igual que el Sahara

En los últimos años estamos ante un cambio de tendencia que puede acabar siendo lo que nos afectará de lleno, en estos días que hasta la fecha desconocíamos. Año tras año se van superando las temperaturas de los anteriores, en unas fechas en las que media España se mueve.

Tenemos por delante algunas novedades que, sin duda alguna, tocará empezar a visualizar, de una forma que hasta la fecha desconocíamos. Es hora de saber qué es lo que puede pasar con estas temperaturas que parece que no van a dejar de subir hasta límites insospechados.

Este tiempo que tenemos por delante en unos días que puedes acabar generando más de una sorpresa del todo inesperada. Empezamos julio por la puerta grande y una mirada puesta a un cambio de tendencia que, sin duda alguna, será el que nos afectará de lleno, en unos días en los que realmente tenemos que prepararnos para lo peor.

La temida canícula de este mes puede colocar España en una situación del todo inesperada. Con unas cifras que realmente podríamos empezar a visualizar desde otro punto de vista, será el momento de saber qué es lo que nos estará esperando en breve de la mano de una previsión de la AEMET que pone los pelos de punta.

La península se convierte hoy en un foco de calor

Las altas temperaturas se han convertido en un problema en toda Europa y durante los últimos años en España. Hemos visto llegar unas cifras que realmente ponen los pelos de punta y podrían acabar generando más de una sorpresa del todo inesperada en estos primeros días de julio.

Tal y como nos explican los expertos de El Tiempo: «España se prepara para otro episodio de temperaturas muy altas a partir de este fin de semana. Como explicamos en Meteored, una potente dorsal anticiclónica se instalará sobre nuestra geografía, dando lugar a un ambiente bastante estable y muy cálido. La excepción estará en la posible formación de algunas tormentas debido al paso de pequeñas ondas cortas en altura, situación que por otra parte es habitual en verano».

Siguiendo con la misma explicación: «Si se cumplen las previsiones de nuestro modelo de referencia, desde el sábado hablaremos de un nuevo episodio de domo o cúpula de calor que podría afectar de lleno a la mayor parte de nuestro territorio. No obstante, aunque suele asociarse el calor extremo a irrupciones saharianas, esto no es del todo así: a modo de minicontinente, muchas veces la Península «fabrica» su propio evento de temperaturas muy altas».

Empieza este tiempo que quizás nunca hubiéramos imaginado que llegaría: «De hecho, en estos últimos días se están registrando temperaturas anormalmente bajas a unos 1500 m sobre el Sahara debido al paso de pequeños descuelgues y a los vientos del noreste que predominan en el borde oriental de la dorsal. Esto no quiere decir en absoluto que haga frío por allí, ya que las temperaturas en ese sector son extremas en esta época del año. Como ya explicamos en Meteored, las altas presiones persistentes sobre Europa pueden provocar una situación de domo o cúpula de calor como las que hemos tenido en las últimas semanas. En el seno del anticiclón, se producen movimientos descendentes de aire a gran escala (subsidencia), en los que el aire, al descender, se recaliente y reseca aún más cerca de la superficie. Hay que recordar que en estas semanas se producen los días mas largos del año, y que en el interior peninsular la circulación de vientos es muy débil, incrementando ese efecto de cúpula. En otras palabras, podemos afirmar que bajo determinadas condiciones la España peninsular puede generar sus propias olas de calor. A veces esto puede coincidir con una advección del sur, intensificando el episodio».